Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años

Lourdes Sánchez y Pablo Prada, el Chato, se separaron después de 16 años. La confirmación la dio Ángel de Brito en LAM, tras almorzar con el productor. "Finalmente están separados", dijo, y agregó que lo vio muy mal. La relación se había gestado en 2008, en el entorno de Showmatch e Ideas del Sur, y se consolidó en 2010 después de una pausa de un año y medio.



Los famosos tienen un hijo, Valentín, nacido en 2016. Por su parte, El Chato está en Buenos Aires con el nene, mientras que Lourdes está instalada en Corrientes, donde dirige el Instituto de Cultura de la provincia. En un mensaje, ella puso el foco ahí: "No estoy triste, estoy triste por Valen. Hace años estábamos tratando de remontarla. Vivía en una agonía".



El quiebre que se señaló es una infidelidad. De Brito dijo que el Chato descubrió una relación de Lourdes con Fran Liotta, un joven de 27 años oriundo de Corrientes, de unos cuatro meses, en la etapa en que ella estaba en la provincia por trabajo y él en Buenos Aires con Valentín. "Esto terminó dañando el vínculo", contó. El fin de semana, Prada se mostró con su hijo. Lourdes, en las redes, se limitó a la agenda laboral.