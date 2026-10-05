Maxi Ghione fue liberado tras el escándalos sexual

La Justicia de Rafaela liberó este viernes a Maximiliano Ghione, detenido desde el martes 29 de septiembre en Lehmann, pero le impuso cuatro reglas mientras sigue la causa. El juez Javier Carlos Bottero y la fiscal María Cecilia Doro lo imputaron por tenencia indebida de armas y amenaza calificada. La privación ilegítima de la libertad, con la que se especuló al principio, no quedó en la carátula.



Ghione vive en Lehmann desde 2024. En el allanamiento de la PDI secuestraron cuatro armas, municiones y teléfonos. Debe fijar domicilio en la calle Camporini, no contactar ni acercarse a la víctima ni a los testigos, firmar cada 15 días en la comisaría y no tener ni portar armas. Su defensor, Juan Manuel Lovaiza, rechazó la calificación, pero aceptó las medidas.



La denuncia la hizo Emiliano Ezequiel Tarragona, de 43 años, taxiboy. Dice que el 20 de septiembre pactó un encuentro en la casa del actor, que le pagaron una hora, que después consumieron drogas y que Ghione sacó dos armas cargadas para intimidarlo. Asegura que no lo dejó salir durante unas cinco horas y que se negó a pagarle el resto. La denuncia entró el 26 por el 911.



Si incumple alguna regla, puede volver a prisión. La causa sigue abierta.