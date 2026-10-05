Apps
Lunes, 5 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SIGUE LA CAUSA

Maxi Ghione fue liberado tras el escándalos sexual

El actor de 53 años salió en libertad tras tres días detenido en Rafaela. Quedó imputado por amenazas calificadas y tenencia indebida de armas, con domicilio fijo, firma quincenal, prohibición de contacto y veda de armas

Maxi Ghione fue liberado tras el escándalos sexual
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La Justicia de Rafaela liberó este viernes a Maximiliano Ghione, detenido desde el martes 29 de septiembre en Lehmann, pero le impuso cuatro reglas mientras sigue la causa. El juez Javier Carlos Bottero y la fiscal María Cecilia Doro lo imputaron por tenencia indebida de armas y amenaza calificada. La privación ilegítima de la libertad, con la que se especuló al principio, no quedó en la carátula.

Ghione vive en Lehmann desde 2024. En el allanamiento de la PDI secuestraron cuatro armas, municiones y teléfonos. Debe fijar domicilio en la calle Camporini, no contactar ni acercarse a la víctima ni a los testigos, firmar cada 15 días en la comisaría y no tener ni portar armas. Su defensor, Juan Manuel Lovaiza, rechazó la calificación, pero aceptó las medidas.

La denuncia la hizo Emiliano Ezequiel Tarragona, de 43 años, taxiboy. Dice que el 20 de septiembre pactó un encuentro en la casa del actor, que le pagaron una hora, que después consumieron drogas y que Ghione sacó dos armas cargadas para intimidarlo. Asegura que no lo dejó salir durante unas cinco horas y que se negó a pagarle el resto. La denuncia entró el 26 por el 911.

Si incumple alguna regla, puede volver a prisión. La causa sigue abierta.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Cuentas claras: Provincia acomoda $1.368 millones para completar el Fondo Municipal

Provincia incorporó $1.368 millones al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La medida busca completar su integración mientras los municipios afrontan desfasajes por salud, previsión y obras públicas. El fondo prevé recursos para regularizar atrasos y financiar proyectos en los distritos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La carrera de Kicillof hacia 2027: ambición presidencial, interna abierta y cuentas en rojo

Concejales al frente

Tras una elección polarizada, habrá balotaje en Brasil

Más de dos millones de peregrinos llegaron a Luján bajo la lluvia y con un mensaje de fraternidad

"Vamos a ir a la Justicia por la Ruta 5": la UCR bonaerense presentará un amparo por las obras paralizadas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET