Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones en España
El presidente español Pedro Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, tras el rechazo en el Congreso de dos decretos sobre vivienda y en medio de la crisis habitacional. En una declaración en la Moncloa emplazó a los ciudadanos a elegir entre sumarse a la “ola ultraderechista” o que España siga siendo “un baluarte de justicia social”
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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre. La decisión, comunicada en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras informar al rey Felipe VI, pone fin a una legislatura que debía extenderse hasta 2027 y abre un calendario electoral de 54 días.
El adelanto llega tres días después de que el Congreso rechazara dos decretos del Ejecutivo sobre alquileres y desahucios, en medio de la crisis de vivienda y de la movilización social desatada por el desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de las dificultades de acceso a la vivienda. Sánchez se tomó el fin de semana para consultar a su equipo y a sus aliados antes de formalizar el paso. El Consejo de Ministros extraordinario que disuelve las cámaras estaba previsto para este mismo lunes, y el real decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
En su discurso, el socialista emplazó a los ciudadanos a definir el papel de España en una época que describió como de transformación y tensión. “Los españoles y las españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar”, dijo, y planteó la elección como una disyuntiva entre sumarse a “esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna” o que el país “siga siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.
Justificó el adelanto en la necesidad de una mayoría progresista más amplia para “doblegar a las élites”, conquistar avances sociales y seguir transformando España. Reconoció errores de gestión y sostuvo que el Ejecutivo no pudo cumplir todo lo que se había propuesto.
El Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar gobierna en minoría desde 2023 y arrastra dificultades crecientes para sacar leyes, sobre todo por la falta de apoyo de Junts. Sánchez había repetido hasta ahora que los comicios serían al cierre de la legislatura. Las encuestas recientes sitúan al Partido Popular por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta, y dejan a Vox como actor clave de una eventual negociación.
La oposición reaccionó de inmediato. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que “por fin decidirán los españoles” y habló de dejar atrás “esta negra etapa”. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, relativizó el argumento de la vivienda y atribuyó el adelanto a un interés de supervivencia política.