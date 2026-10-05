Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de octubre de 2026 CRISIS

Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones en España

El presidente español Pedro Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, tras el rechazo en el Congreso de dos decretos sobre vivienda y en medio de la crisis habitacional. En una declaración en la Moncloa emplazó a los ciudadanos a elegir entre sumarse a la “ola ultraderechista” o que España siga siendo “un baluarte de justicia social”

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