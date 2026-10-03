El gobierno nacional celebró en redes sociales la salida de Halliburton de Malvinas
La empresa estadounidense confirmó que no prestará servicios en el archipiélago para el proyecto Sea Lyon ni participará en la explotación de hidrocarburos. El presidente, Javier Milei, se hizo eco de la medida.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
A través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente compartido en su cuenta de Instagram, el mandatario Javier Milei festejó este sábado un fuerte revés para los planes petroleros británicos en el Atlántico Sur. La gigante estadounidense Halliburton Company confirmó que no prestará servicios para el proyecto Sea Lion ni participará en la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus alrededores.
El posteo en las redes sociales de Milei atribuyó este repliegue corporativo de forma directa al accionar de su administración. Según el texto difundido en su perfil, la determinación de la petrolera es "producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería", y representa un "nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos" de la Argentina sobre el archipiélago.
La multinacional Halliburton notificó su salida tras las advertencias del gobierno argentino respecto a la ilegalidad de operar en la zona bajo disputa de soberanía. La firma admitió, según consignó Reuters, que las autoridades de Buenos Aires habían planteado serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes locales para las empresas que decidan operar en las islas.
La retirada de la empresa norteamericana coincide con una fuerte ofensiva legislativa de la Casa Rosada.
En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para endurecer severamente las sanciones contra firmas que operen ilegalmente en las Malvinas, una estrategia que eleva la tensión con el Reino Unido pero que ya genera un impacto disuasorio en el sector privado internacional.
La disputa no es menor: el yacimiento marítimo Sea Lion, ubicado a 225 kilómetros al norte de las islas y rechazado por la Argentina desde su descubrimiento en 2010, atesora una reserva estimada de 1.700 millones de barriles de crudo. Con su publicación en Instagram, Milei buscó capitalizar políticamente la baja de uno de los proveedores de servicios petroleros más grandes del mundo en este codiciado proyecto.