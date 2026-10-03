Volver | La Tecla Nacionales 3 de octubre de 2026 MODO VIRTUAL

El gobierno nacional celebró en redes sociales la salida de Halliburton de Malvinas

La empresa estadounidense confirmó que no prestará servicios en el archipiélago para el proyecto Sea Lyon ni participará en la explotación de hidrocarburos. El presidente, Javier Milei, se hizo eco de la medida.

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