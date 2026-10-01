Éxodo de libertarios en concejos deliberantes del Gran Buenos Aires
La Libertad Avanza enfrenta una sucesión de rupturas en los concejos deliberantes del Conurbano. Concejales que abandonaron los bloques, monobloques y nuevos espacios locales configuran un mapa de dispersión que atraviesa distintos distritos del Gran Buenos Aires.
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Dos veces se rompió el bloque libertario en Avellaneda. La primera con la salida de Zunilda Benítez, quien conformó el monobloque Libertad. En tanto, el año pasado, Damián Paz formó Avellaneda Primero.
En Berazategui, Dante Morini, excandidato a intendente, se fue del bloque de LLA y formó Creo en Bera.
También se partió el bloque violeta en Berisso, con la salida de la edil Melisa Aguilera. En Ensenada el espacio se quedó sin concejales en 2025 cuando Claudia y Daniel Romero crearon el Frente de Identidad Vecinal Ensenadense (FIVE).
Lo mismo pasó en Esteban Echeverría, cuando Vanesa Gioia, Rubén Ruiz y Facundo Quiroga conformaron sendos unibloques. Gioia se quedó con la marca La Libertad Avanza. Tras la marcha del edil Martín Pellegrino, en 2024, este año se fue José Luis Michelena, con duras críticas hacia el gobierno de Javier Milei.
En Florencio Varela, el presidente del bloque, Diego Vallejos, fue desplazado del cargo y del rol de coordinador distrital, que quedó en manos de Maximiliano Bondarenko, hoy diputado provincial. General Rodríguez también sufre la diáspora, con la salida del edil Matías Ledesma, quien conformó un monobloque.
Dos veces se rompió el bloque de ediles de General San Martín. Tras la salida de Santiago Leo en 2024, se alejó Verónica Caro; mientras que en Ituzaingó Juan Larralde y Ana Vicenzo se fueron del bloque antes de asumir.
En Lanús, la concejala Mariana Ayesa dijo adiós junto con Juan del Oso, y en Luján Pablo Carnevale y Micaela Varela rompieron el bloque en la primera sesión de 2023. En Merlo se fueron Raúl ‘Tucán’ Lorenzo y Paola Toledo; en tanto que Ariel Aguilera (villarruelista) y Alejandra Liquitay se alejaron del bloque en Morón.
Además, Juan Manuel Quintana y Guadalupe Ioselli dejaron el bloque en Pilar, mientras que en Quilmes el concejal Ricardo Rij se marchó tras ser elegido presidente del bloque. De LLA al massismo fue el camino de la sanisidrense Débora Ruiz Zeballos, mientras que en San Miguel se alejaron Carlos Romo, padre del diputado provincial alineado con Santiago Caputo, y Noelia Oxley.
Adriana La Magna decidió romper con el bloque en Tigre, y en Vicente López, la piparista María Rosa Malano armó su unibloque.