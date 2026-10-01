Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2026 SANGRÍA EN EL AMBA

Éxodo de libertarios en concejos deliberantes del Gran Buenos Aires

La Libertad Avanza enfrenta una sucesión de rupturas en los concejos deliberantes del Conurbano. Concejales que abandonaron los bloques, monobloques y nuevos espacios locales configuran un mapa de dispersión que atraviesa distintos distritos del Gran Buenos Aires.

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