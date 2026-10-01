Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2026 SAAVEDRA

Investigación a Nebot: el intendente ejerció su derecho a defensa y cómo sigue el expediente

El intendente de Saavedra declaró ante el Concejo Deliberante en tiempo y forma. Ahora la defensa podrá aportar pruebas y la comisión deberá definir si avanza con una acusación formal.

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