Investigación a Nebot: el intendente ejerció su derecho a defensa y cómo sigue el expediente

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El intendente de Saavedra, Matías Nebot declaró ante la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante, en una instancia clave del proceso que analiza su continuidad al frente del municipio. El jefe comunal se presentó el pasado martes, dentro de los plazos legales, acompañado por sus abogados Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, y expuso de manera libre en ejercicio de su derecho a defensa.
La comisión fue conformada en agosto por bloques opositores y el procedimiento se inició formalmente el 5 de agosto, en el marco del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esa norma habilita a investigar la aptitud psicofísica, la idoneidad, el desempeño institucional y el posible incumplimiento de deberes de un funcionario público. El disparador fueron las declaraciones que el propio intendente hizo a fines de julio, cuando contó en una charla sobre consumos problemáticos que llevaba 308 días sin consumir cocaína.
La defensa del intendente confirmó que Nebot se presentó a declarar, tal como había asegurado desde un inicio. Explicó que, por el carácter secreto de las actuaciones, no puede dar detalles sobre el contenido del acto, por lo que tampoco se sabe si se sumaron otros elementos al expediente. Según indicó la defensa, las declaraciones de julio fueron el punto de partida de la investigación.
Con el descargo cumplido, comienza la etapa de producción de pruebas, en la que la defensa podrá aportar documentación, testimonios y otros elementos. Luego la comisión analizará todo lo actuado y definirá si hay motivos para avanzar con una acusación formal ante el pleno del Concejo y, eventualmente, tratar la destitución. La abogada señaló que primero debe determinarse si existe algo sobre lo cual corresponda decidir una destitución, algo que deberá resolver la comisión tras escuchar y analizar las pruebas.
También se remarcó que el procedimiento del Concejo Deliberante no constituye una causa penal. Agregó que, si aparecieran elementos que pudieran constituir un delito, correspondería dar intervención a la Justicia. La investigación continúa bajo reserva, con garantías de debido proceso y derecho de defensa.