Apps
Jueves, 1 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
EN ESTADOS UNIDOS

No la pueden ejecutar: sobrevivió a dos inyecciones letales y ahora quieren salvarla

Una mujer condenada a muerte por matar a una compañera de clase fue internada en un hospital luego de que dos intentos de ejecución resultaran infructuosos.

No la pueden ejecutar: sobrevivió a dos inyecciones letales y ahora quieren salvarla
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en el estado de Tennessee, pasó mucho tiempo esperando su ejecución. Y cuando llegó el día, la operación fracasó.

La mujer, sentenciada a la pena capital por el homicidio de una compañera de clase, en 1995, sobrevivió no una, sino dos veces a la inyección letal, el método utilizado en esa jurisdicción de los Estados Unidos para terminar con la vida de los reclusos.

Pike, que hoy tiene 50 años, debía ser ejecutada ayer, pero el mecanismo fracasó, y la mujer fue trasladada a un hospital, en estado crítico.

El Estado procura ahora salvarle la vida a la misma persona a la que ayer intentaba ejecutar.

El fracaso en los intentos de matar a Pike hizo que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendiera todas las ejecuciones por el resto del año.

La senadora Marsha Blackburn, que busca convertirse en la próxima gobernadora del estado, dijo que la situación fue “trágica” y que hay que cambiar el sistema de ejecución.

“Hay que investigar a fondo lo que pasó y por qué falló el procedimiento, pero la respuesta es simple: que vuelva la silla eléctrica”, dijo Blackburn.

Christa Pike fue condenada a la pena máxima en 1996, luego de que se determinara que ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, habían golpeado, torturado y matado a Colleen Slemmer, de 19 años. En el momento del crimen, Christa tenía 18.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

SENADO

Segundo round: los proyectos de salud de Kicillof tienen un nuevo debate en comisiones

La empresa de medicamentos y el sistema integrado de Salud serán debatidos nuevamente en la comisión de Salud Pública en la Cámara Alta, luego de que la interna peronista se metiera en el debate de los proyectos importantes que presentó el Poder Ejecutivo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Sin paritarias y con dos paros, se tensa la relación entre Kicillof y los gremios

Juegos Bonaerenses en riesgo: intendentes advierten que no tienen fondos para enviar a los chicos

Efecto Bregman: el año del globo rojo

Fin de una era: autopartista cierra su planta y deja a más de 30 familias sin trabajo

La plana mayor de la UCR llega a 9 de Julio para apoyar el reclamo por la Autovía de la Ruta 5

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET