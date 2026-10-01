No la pueden ejecutar: sobrevivió a dos inyecciones letales y ahora quieren salvarla

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Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en el estado de Tennessee, pasó mucho tiempo esperando su ejecución. Y cuando llegó el día, la operación fracasó.
La mujer, sentenciada a la pena capital por el homicidio de una compañera de clase, en 1995, sobrevivió no una, sino dos veces a la inyección letal, el método utilizado en esa jurisdicción de los Estados Unidos para terminar con la vida de los reclusos.
Pike, que hoy tiene 50 años, debía ser ejecutada ayer, pero el mecanismo fracasó, y la mujer fue trasladada a un hospital, en estado crítico.
El Estado procura ahora salvarle la vida a la misma persona a la que ayer intentaba ejecutar.
El fracaso en los intentos de matar a Pike hizo que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendiera todas las ejecuciones por el resto del año.
La senadora Marsha Blackburn, que busca convertirse en la próxima gobernadora del estado, dijo que la situación fue “trágica” y que hay que cambiar el sistema de ejecución.
“Hay que investigar a fondo lo que pasó y por qué falló el procedimiento, pero la respuesta es simple: que vuelva la silla eléctrica”, dijo Blackburn.
Christa Pike fue condenada a la pena máxima en 1996, luego de que se determinara que ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, habían golpeado, torturado y matado a Colleen Slemmer, de 19 años. En el momento del crimen, Christa tenía 18.