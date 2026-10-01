Volver | La Tecla Nacionales 1 de octubre de 2026 EN ESTADOS UNIDOS

No la pueden ejecutar: sobrevivió a dos inyecciones letales y ahora quieren salvarla

Una mujer condenada a muerte por matar a una compañera de clase fue internada en un hospital luego de que dos intentos de ejecución resultaran infructuosos.

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