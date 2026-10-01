Nueva amenaza de tiroteo en una escuela, mientras los docentes paran por la violencia

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“Tiroteo 1/10/26”. Es decir, hoy. Es todo el contenido de la advertencia que apareció escrita en la puerta de uno de los baños del Colegio General Manuel Belgrano, una escuela privada de Ituzaingó.
La amenaza fue descubierta por una alumna de la institución y denunciada por la directora a la policía ni bien se enteró. La inscripción había sido hecha con corrector blanco sobre la superficie de madera de la puerta.
El mensaje es similar a los que aparecieron en multitud de establecimientos educativos de Buenos Aires y otras provincias en la primera mitad de este año, y que llevaron al gobierno de Axel Kicillof a tomar medidas tanto desde el área educativa como desde la de Seguridad, e incluso a formular denuncias penales.
También se produce en el mismo día en que los principales gremios docentes concretan un paro en protesta por las situaciones de violencia que se repiten en las escuelas.
La medida de fuerza fue convocada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). Son las organizaciones que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que se sienta a negociar con la Provincia a la mesa de paritarias.
Liliana Olivera, titular de la FEB, dijo que la alta adhesión al paro “demuestra el agotamiento de los docentes ante los reiterados hechos de violencia que se vienen registrando” y reclamó “políticas y acciones concretas por parte de la Provincia para erradicar definitivamente estos episodios, que no son aislados y que ponen en peligro la salud física y psíquica de toda la comunidad educativa”.
Hoy, una dotación policial concretó una revisión del colegio de Ituzaingó donde apareció la amenaza, sin hallar elementos que permitieran concluir que realmente se hallaba en marcha la planificación de un tiroteo. Pero, siguiendo el protocolo, se abrió una causa judicial por intimidación pública, a cargo del fiscal Gabriel Crudo Iturri.
En tanto, desde la dirección de la escuela, en la que se dictan clases en todos los niveles (inicial, primario, secundario y terciario), se envió a los padres una nota para transmitirles “tranquilidad”.
“La escuela es un espacio seguro y se encuentra bajo resguardo”, explicó la Dirección, y detalló las acciones que se emprendieron luego de detectar la amenaza. Entre ellas, se dispuso que los estudiantes vayan a la escuela con sus pertenencias en bolsas translúcidas y no en las mochilas de siempre, para que se pueda ver lo que llevan.