Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2026 ¿OTRA VEZ?

Nueva amenaza de tiroteo en una escuela, mientras los docentes paran por la violencia

En el mismo día en que los gremios docentes concretan una medida de fuerza por los hechos violentos, una advertencia apareció en la puerta del baño de un colegio privado de Ituzaingó.

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