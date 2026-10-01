Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2026 MIRANDO AL VERANO

La “industria sin chimenea” en alerta: crece la preocupación por el turismo en Mar del Plata

La pérdida de poder adquisitivo, la retracción del consumo, la caída de visitantes y el impacto de la inseguridad conforman un escenario que genera inquietud entre empresarios y trabajadores de cara a la temporada.

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