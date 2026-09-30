Ferraresi volvió a tensar la interna peronista: “Cristina eligió no conducirme”
El exintendente de Avellaneda lanzó un mensaje de autocrítica hacia el peronismo y volvió a marcar diferencias con Cristina Kirchner. También respaldó la necesidad de construir un nuevo liderazgo y ubicó a Axel Kicillof como una figura central del futuro del espacio.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Jorge Ferraresi volvió a mover las piezas de la interna peronista bonaerense. El dirigente del Movimiento Derecho al Futuro desembarcó este martes en Vicente López, donde combinó una fuerte autocrítica sobre el presente del peronismo con una definición que expuso, una vez más, sus diferencias políticas con Cristina Kirchner: “Cristina eligió no conducirme”.
La actividad comenzó en la Casa de la Memoria y la Resistencia “Jorge ‘Nono’ Lizaso”, en Florida, donde mantuvo un encuentro con integrantes de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte. Luego se trasladó hasta el Club Atlético La Escuelita, en Villa Martelli, para participar de un nuevo “Encuentro para pensar el futuro” junto a dirigentes y militantes.
Desde que dejó la intendencia, el dirigente se dedicó a recorrer distritos donde no gobierna el peronismo para continuar con la construcción de la candidatura presidencial de Axel Kicillof y posicionarse como un posible postulante a la gobernación bonaerense por el MDF.
En ese marco, Ferraresi puso sobre la mesa uno de los principales planteos que viene impulsando dentro del peronismo: la necesidad de revisar las formas de construcción política que llevaron al espacio a acumular derrotas electorales y reconstruir el vínculo con una sociedad que, según planteó, dejó de encontrar respuestas en el discurso tradicional del movimiento.
“Tenemos que hablar sobre nuestro fracaso, sobre nuestro método de construcción de mayoría, sobre poner arriba de la mesa las dificultades que la gente percibe y que nosotros no damos cuenta”, sostuvo.
En esa línea, lanzó una fuerte autocrítica al desempeño electoral del peronismo. “Hemos perdido 7 elecciones de 9 y, por lo tanto, el mismo método de construcción nos va a dar un resultado muy parecido al que tuvimos en las 7 elecciones que perdimos”, señaló.
Para el dirigente de Avellaneda, la llegada de Javier Milei a la Presidencia también debe ser analizada como consecuencia de los errores cometidos por el propio peronismo. “Milei es un producto de nuestro fracaso”, afirmó, al tiempo que reclamó revisar qué demandas sociales no fueron atendidas y qué aspectos del discurso político terminaron alejando a sectores de la sociedad.
En ese sentido, planteó que la reconstrucción del espacio no puede limitarse a intentar recuperar electoralmente a quienes anteriormente acompañaron al peronismo.
“A cada desilusionado de Milei no hay que ir a reconquistarlo con el voto del pasado, sino recorrer un camino que empieza desde abajo”, expresó.
El planteo se complementó con una comparación entre los modelos de gestión de Vicente López y Avellaneda. Ferraresi repasó números de recaudación y contrastó políticas municipales en áreas como salud, educación y deporte, con el objetivo de mostrar, según su mirada, la importancia de que los gobiernos locales vuelvan a ocupar un lugar central en la resolución de los problemas cotidianos.
Pero el momento de mayor voltaje político llegó cuando un militante le consultó directamente por su vínculo con Cristina Kirchner. La respuesta fue contundente: “Cristina eligió no conducirme”.
Ferraresi aclaró que, desde su perspectiva, no fue él quien decidió romper ese vínculo político. “Yo no elegí que ella no me conduzca”, explicó, y agregó que la expresidenta “no me llamó nunca más”.
En ese contexto, también hizo referencia a la situación política de Avellaneda y a la existencia de otro dirigente elegido por Cristina para disputar el territorio. “En Avellaneda ella tiene otro candidato y está bien que así lo tenga. Me encantaría que la compañera tome la decisión de conducirnos a todos y de no conducir a un solo sector”, manifestó.
La definición se inscribe en la disputa más amplia por el liderazgo del peronismo bonaerense, donde el sector que acompaña a Axel Kicillof viene planteando la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa política y ampliar la representación del espacio.
Luego del encuentro, durante una conferencia de prensa, Ferraresi volvió a referirse al futuro electoral de Cristina Kirchner y descartó, según su interpretación del escenario actual, que pueda competir electoralmente.
“Nosotros creemos que no hay ninguna chance de que sea candidata”, sostuvo, aunque aclaró que desearía que pudiera existir una hoja de ruta que permitiera su candidatura.
En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que eventuales decisiones de organismos internacionales modifiquen por sí mismas la situación judicial de la expresidenta. “No hay ningún dato por el cual lo que dicen que va a salir de las Naciones Unidas sea vinculante para la Argentina”, afirmó.
Ferraresi sostuvo además que la situación judicial de Cristina requeriría una modificación por parte de un futuro gobierno para que pudiera volver a competir electoralmente, aunque consideró que, en el escenario actual, una candidatura no resulta viable.