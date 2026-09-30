Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2026 EN VICENTE LÓPEZ

Ferraresi volvió a tensar la interna peronista: “Cristina eligió no conducirme”

El exintendente de Avellaneda lanzó un mensaje de autocrítica hacia el peronismo y volvió a marcar diferencias con Cristina Kirchner. También respaldó la necesidad de construir un nuevo liderazgo y ubicó a Axel Kicillof como una figura central del futuro del espacio.

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