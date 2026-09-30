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Mirtha Legrand, “está muy bien” de la neumopatía: nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora evoluciona de forma favorable, permanece en habitación común y que el próximo comunicado se difundirá el viernes 2 de octubre, si no hay cambios

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Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó el 18 de septiembre, y este miércoles el director médico de la institución, Enrique Echagüe, firmó un nuevo parte sobre su estado de salud.

Según el comunicado, la conductora se encuentra “muy bien” de la neumopatía que motivó su internación y en franca mejoría. Permanece en una habitación común, acompañada por sus familiares, quienes agradecieron las muestras de cariño recibidas durante estos días.

El sanatorio anticipó que, si no hay cambios en su cuadro, el próximo parte médico se dará a conocer el viernes 2 de octubre.El informe confirma una evolución favorable luego de una internación que había generado preocupación entre sus seguidores y en el ambiente artístico.

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