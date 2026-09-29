Soledad Silveyra recibió el alta médica después de varias semanas internada por una caída en su casa que le provocó una fisura en la cadera. Según trascendió, continuará la rehabilitación en su hogar, con reposo y controles para evolucionar de forma favorable.



Según informaron los familiares, la famosa estuvo casi un mes internada por una fisura en la pelvis y que “está muy bien de ánimo”. La misma información fue confirmada por su hijo, Baltazar Jaramillo, en diálogo con distintos medios.



El accidente doméstico ocurrió a principios de septiembre. “Solita” resbaló en su casa, debió ser trasladada a un centro de salud y permaneció internada durante semanas. Pese a la gravedad del golpe, el equipo médico decidió que no era necesaria una cirugía, aunque sí un seguimiento estricto y una internación prolongada.



Ahora la actriz ya puede volver a su casa, aunque el proceso no termina: deberá sostener la rehabilitación domiciliaria y respetar los cuidados indicados para recuperarse.