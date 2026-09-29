Municipios buscan financiamiento: leasing y créditos para sostener obras en distritos
Con recursos propios bajo presión, los municipios bonaerenses recurren a la banca pública para financiar maquinaria, vehículos y equipamiento. El Banco Provincia otorgó $7.855 millones en leasing a 13 distritos y sumó créditos subsidiados para emprendedores de otros ocho municipios y sus proyectos
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Con recursos propios bajo presión, los municipios bonaerenses recurren a la banca pública para financiar maquinaria, vehículos y equipamiento. En este contexto, el Banco Provincia otorgó $7.855 millones en leasing a 13 distritos y sumó créditos subsidiados para emprendedores de otros ocho municipios y sus proyectos
El leasing permite financiar hasta el 100% del valor de los bienes y, según la Provincia, en hasta 48 cuotas. La herramienta contempla maquinaria vial, vehículos, equipamiento para salud, seguridad, construcción y servicios urbanos.
El último acuerdo alcanzó a 13 municipios: Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Bolívar, Coronel Pringles, Las Flores, Malvinas Argentinas, Magdalena, Marcos Paz, Monte Hermoso, Pergamino, Roque Pérez, Tres Arroyos y Villarino. En paralelo, Provincia Microcréditos sumó convenios con Avellaneda, Colón, Daireaux, General Las Heras, Quilmes y Marcos Paz para financiar a emprendedores con tasas subsidiadas.
El esquema no es nuevo. De acuerdo con datos difundidos por el Gobierno bonaerense, durante 2025 Provincia Leasing asistió a 62 distritos por más de $38.000 millones y, desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, 102 municipios incorporaron bienes de capital mediante esta herramienta.
Así, el financiamiento aparece como una de las vías utilizadas por las comunas para incorporar equipamiento sin afrontar de manera inmediata el costo total de las inversiones. La estrategia combina leasing para bienes de capital con líneas de crédito destinadas a actividades productivas y emprendedores locales.
La operatoria también muestra el papel que conserva el Banco Provincia como fuente de financiamiento para los gobiernos municipales. En el acto del lunes, Kicillof destacó que la banca pública mantiene abiertas estas herramientas para los distritos, mientras que Cuattromo vinculó la compra de maquinaria con la prestación de servicios y la prevención ante eventuales fenómenos climático