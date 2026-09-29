Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2026 SALVAVIDAS

Municipios buscan financiamiento: leasing y créditos para sostener obras en distritos

Con recursos propios bajo presión, los municipios bonaerenses recurren a la banca pública para financiar maquinaria, vehículos y equipamiento. El Banco Provincia otorgó $7.855 millones en leasing a 13 distritos y sumó créditos subsidiados para emprendedores de otros ocho municipios y sus proyectos

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