Apps
Martes, 29 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
OTRA VEZ

Diotto versus Callejón: otra vez ante un round judicial

El odontólogo platense Ricky Diotto estaría por pedir la tenencia de su hija Giovanna, en medio del cruce con María Fernanda Callejón por un video con presuntas amenazas. En TV dijeron que el trámite está muy avanzado y apuntarían a un supuesto mal rol materno y a alienación parental.

Diotto versus Callejón: otra vez ante un round judicial
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La pelea entre el platense Ricky Diotto y su expareja, María Fernanda Callejón, sumó un capítulo más tenso. Según trascendió, el odontólogo estaría evaluando pedir la tenencia legal de su hija Giovanna después del escándalo mediático y judicial que ambos arrastran.

El conflicto se profundizó cuando salió a la luz un video en el que se ve a la panelista lanzando presuntas amenazas contra Diotto. En ese contexto, desde la televisión aseguraron que “está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija”. La solicitud se sustentaría en un presunto “mal desempeño como madre” de Callejón y en una supuesta alienación parental, al poner a la menor en contra del padre.

Hasta ahora, ninguna de las partes se pronunció en público sobre este nuevo frente legal. Se trata de una medida compleja: la ley exige requisitos estrictos para modificar la tenencia.

El conductor Ángel de Brito recordó que la Justicia suele considerar causas graves, como un problema de salud mental, adicciones o violencia directa hacia el menor.

Quienes siguen el caso aclararon que la decisión no nacería de un impulso posterior al último video. Una panelista sostuvo que Diotto “vendría pensando esto desde hace mucho tiempo”. Si el planteo avanza en los tribunales, podría cambiar la dinámica familiar y complicar el escenario de la actriz, panelista del ciclo de Moria Casán.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

SALVAVIDAS

Municipios buscan financiamiento: leasing y créditos para sostener obras en distritos

Con recursos propios bajo presión, los municipios bonaerenses recurren a la banca pública para financiar maquinaria, vehículos y equipamiento. El Banco Provincia otorgó $7.855 millones en leasing a 13 distritos y sumó créditos subsidiados para emprendedores de otros ocho municipios y sus proyectos

NOTICIAS MÁS VISTAS

Alarma en distrito UCR: chorizos a la pomarola en bidones de glifosato

Katopodis rompe el chanchito: Provincia licita una obra vial por más de $150 mil millones

Cuándo cobran los estatales bonaerenses: el cronograma completo de octubre

Del Conurbano al interior: los municipios que concentran los delitos en la Provincia

Kreplak modo cobranzas: Provincia actualizó el plan para cobrar deudas de obras sociales

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET