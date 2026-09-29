Diotto versus Callejón: otra vez ante un round judicial

La pelea entre el platense Ricky Diotto y su expareja, María Fernanda Callejón, sumó un capítulo más tenso. Según trascendió, el odontólogo estaría evaluando pedir la tenencia legal de su hija Giovanna después del escándalo mediático y judicial que ambos arrastran.



El conflicto se profundizó cuando salió a la luz un video en el que se ve a la panelista lanzando presuntas amenazas contra Diotto. En ese contexto, desde la televisión aseguraron que “está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija”. La solicitud se sustentaría en un presunto “mal desempeño como madre” de Callejón y en una supuesta alienación parental, al poner a la menor en contra del padre.



Hasta ahora, ninguna de las partes se pronunció en público sobre este nuevo frente legal. Se trata de una medida compleja: la ley exige requisitos estrictos para modificar la tenencia.



El conductor Ángel de Brito recordó que la Justicia suele considerar causas graves, como un problema de salud mental, adicciones o violencia directa hacia el menor.



Quienes siguen el caso aclararon que la decisión no nacería de un impulso posterior al último video. Una panelista sostuvo que Diotto “vendría pensando esto desde hace mucho tiempo”. Si el planteo avanza en los tribunales, podría cambiar la dinámica familiar y complicar el escenario de la actriz, panelista del ciclo de Moria Casán.