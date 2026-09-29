Súper Niño: cómo seguirá el clima en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa este martes la jornada más inestable de la semana. Un frente de tormentas y fuertes vientos golpea desde la madrugada a la Capital y al conurbano, con ráfagas de hasta 59 km/h y una probabilidad de precipitaciones del 70 por ciento. Aun así, el Servicio Meteorológico Nacional redujo la alerta por fenómenos significativos y se espera que las lluvias mejoren durante la mañana.



En La Plata, el organismo local informó a las 7:30 que ya no se esperan fenómenos meteorológicos de consideración y determinó el cese del nivel de alerta vigente. Pueden continuar algunas precipitaciones aisladas, con tendencia a mejorar. La temperatura oscila entre una mínima de 15 °C y una máxima que no superará los 19 °C. Hacia la tarde y la noche, las condiciones cederán de a poco en la región capitalina y la chance de lluvia caerá al 10 por ciento.



La inestabilidad no se agota en el AMBA. El SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para el sureste bonaerense, con impacto en la Costa Atlántica y en el interior. La advertencia alcanza a Mar del Plata, Balcarce, Villa Gesell, Pinamar, Maipú, General Madariaga, Mar del Tuyú, Miramar y Ayacucho, donde se prevén precipitaciones de consideración y se pide precaución en el tránsito y en la vía pública.



El pronóstico extendido marca un giro a partir del miércoles. Esa jornada funcionará como bisagra: el cielo estará algo o parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia caerá a cero. La mínima bajará a 10 °C y la máxima volverá a tocar los 19 °C. El jueves 1 de octubre se mantendrá la nubosidad variable, sin lluvias a la vista, con marcas de entre 11 y 18 °C y ráfagas de 42 a 50 km/h. El viernes 2 se espera un panorama similar, con cielo parcialmente a mayormente nublado, mínima de 10 °C, máxima de 18 °C y vientos más moderados.



El primer fin de semana de octubre traerá un leve repunte de la inestabilidad el sábado 3, con tormentas aisladas posibles entre la mañana y la tarde y una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento. Las temperaturas irán de 11 a 19 °C. El domingo 4 cerrará el tramo con tiempo estable, cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y un rango térmico de entre 10 y 18 °C.