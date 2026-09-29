Habilitaron la venta de pasajes en tren a La Feliz

Trenes Argentinos habilitó la venta anticipada de pasajes a Mar del Plata para todo octubre. Los boletos ya se pueden sacar por internet o en boletería y cubren el recorrido entre Plaza Constitución y la terminal de la ciudad balnearia.



La medida llega con la primavera y apunta a quienes quieren armar una escapada a la Costa Atlántica antes del verano. Comprar con anticipación permite elegir mejor horario, sobre todo si el viaje cae en fin de semana.



Desde Constitución, los trenes salen de lunes a viernes a las 7:30 con paradas intermedias. Los lunes y viernes hay una segunda salida a las 14:17. Los sábados el servicio parte a las 14:32 en forma directa, y los domingos y feriados a las 14:52, también directo. Los viernes se suma un refuerzo a las 17:08, pensado para quienes viajan el fin de semana.



El regreso desde Mar del Plata tiene su propia grilla. Los domingos hay una salida a las 22:53 y existe una formación directa a la 1:11 para volver a Buenos Aires. Además, salen trenes con paradas intermedias a las 14:21 los lunes y viernes, a las 14:36 los sábados y a las 14:57 los domingos.Para el tramo completo, las tarifas parten de $25.000 en Primera y de $30.000 en Pullman. El valor final varía según el día, la categoría y la disponibilidad.



Los niños de 3 a 12 años pagan el 50% del boleto y los menores de 3 años viajan gratis, siempre que no ocupen asiento. Los jubilados y pensionados que cumplan los requisitos acceden a un 40% de descuento en los servicios de larga distancia.



La compra online se hace en el portal oficial de Trenes Argentinos. Hay que registrarse o ingresar con usuario, elegir origen, destino, fecha y servicio, y completar los datos que pide el sistema. En una misma operación se pueden emitir hasta ocho pasajes.



La otra opción es acercarse a las boleterías de Constitución, Retiro, Once y estaciones intermedias. Los pasajes son personales e intransferibles, y para comprarlos hay que presentar DNI o pasaporte vigente.