Era digital: las redes y la política marplatense

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El avance tecnológico y la acelerada democratización en el acceso a los dispositivos móviles han desencadenado una auténtica revolución social y comunicativa. Frente a este mapa en permanente mutación, la dirigencia política marplatense ha comprendido que no puede quedar almargen. Año tras año, pero fundamental mente elección tras elección, los espacios locales buscan consolidar y multiplicar su presencia en el universo digital. Con un énfasis estratégico colocado sobre plataformas como Instagram y X (ex Twitter), la política de General Pueyrredon añora ampliar sus bases militantes, instalar proyectos de agenda y establecer un puente directo con la población.
Este fenómeno cobra dimensión al observar los datos del Observatorio Universitario de la Universidad FASTA: en Argentina el tiempo diario promedio en redes asciende a 4 horas y 24 minutos, y más del 54% de los usuarios consume contenido político o electoral en estas plataformas. El escenario más nítido de esta transformación se observa en el plano legislativo. Tradicionalmente, el Concejo Deliberante, con sus 24 bancas, ha funcionado como una catapulta histórica para las trayectorias políticas locales. Sin embargo, las discusiones acaloradas dentro del recinto ya no son suficientes. Frente a una ciudadanía distante de la liturgia partidaria, la virtualidad irrumpe como un canal imprescindible.
Las cifras respaldan este viraje estratégico: la actual conformación del Concejo Deliberante ostenta una masa combinada de 260.149 seguidores en Instagram y X. Si se considera que el padrón electoral roza los 600.000 electores, la escala del alcance resulta insoslayable. La exigencia es tal que, tras la renovación legislativa de diciembre de 2025, varios ediles debutantes se vieron en la necesidad de inaugurar cuentas públicas. En un contexto donde la visibilidad se traduce en relevancia política, mantenerse fuera de la pantalla equivale prácticamente a la invisibilidad institucional.
Tanto las bancadas como los partidos entienden que las redes no son un mero canal informativo, sino un territorio de disputa simbólica. Cada interacción y seguidor se contabiliza como un insumo valioso con capacidad de traducirse en voto. Con el horizonte electoral de 2027 en la mira, donde se pondrá en juego la intendencia y 12 bancas, las fuerzas apelan a la hiperconectividad para garantizar su supervivencia.
Un factor determinante en esta ecuación es el recambio demográfico. El padrón local registra un peso creciente de las generaciones sub-40, un segmento compuesto por nativos y adoptantes digitales que consumen información, debaten y construyen opinión a través de pantallas. Para esta porción mayoritaria del electorado, la red social es el principal diario de noticias y la plaza pública de debate.
Como consecuencia, en General Pueyrredon las discusiones clave ya no mueren en las comisiones ni en el debate de sesión; trascienden el recinto y se instalan en el ojo de la agenda pública a través de hilos, videos e interacciones. La batalla por la narrativa local ya no se libra únicamente en las calles ni en los comités, sino en la rapidez de un algoritmo y el impacto de un click.