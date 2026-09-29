Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2026 REVISTA

Era digital: las redes y la política marplatense

La dirigencia política de General Pueyrredon traslada su disputa al terreno digital. Ante un creciente padrón sub-40, las redes son la clave estratégica de cara al turno electoral de 2027.

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