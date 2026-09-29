Una alternativa a la coparticipación en Río Negro

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El Gobierno de Río Negro firmó convenios de Compensación Financiera Transitoria con 14 municipios que en las últimas décadas sufrieron grandes cambios demográficos, ante las dificultades para avanzar con una reforma de la ley de coparticipación.
Actualmente, la coparticipación se calcula teniendo en cuenta tres parámetros: 40% por recaudación, 40% por población y 20% por partes iguales. El dato saliente es que el componente poblacional toma como referencia el censo de 1991, que muestra la foto de una provincia que ya no existe.
A principio de año, el gobernador planteó la necesidad de modificar la ley. Pero, luego de las primeras reuniones con los intendentes, surgieron reclamos de distinta índole que hicieron muy difícil llegar a un consenso.
Por eso, empezaron a diseñar una propuesta alternativa. El esquema que impulsó Alberto Weretilneck consiste en el pago, con fondos del Tesoro provincial, de $1.029 millones adicionales por mes para reforzar los recursos de las localidades que tuvieron un fuerte crecimiento poblacional en la últimas décadas, y que aumentaron la recaudación de impuestos provinciales. El monto tendrá una actualización semestral vinculada con la evolución de la recaudación por IVA e Ingresos Brutos.
La Provincia asume el costo de la compensación hasta que se modifique el esquema permanente de distribución de manera que ningún municipio pierda recursos.
La firma de los convenios con catorce municipios se realizó el lunes pasado, en Viedma. Durante el acto, el mandatario remarcó que “Este acuerdo no es lo ideal, pero es lo posible”. El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó el mismo criterio y señaló que la intención fue “no resolver una inequidad generando otra”. En diálogo con LTP, agregó que “cada intendente defiende la realidad de su municipio y son todas cuestiones válidas, pero nosotros tenemos un deber de gobernar para los 39 municipios y, sobre todo, de aplicar la ley”.
La compensación otorgada por la Provincia alcanza a 14 municipios y tendrá carácter transitorio. De acuerdo con el esquema anunciado por el Ejecutivo, permanecerá vigente hasta que la provincia sancione una nueva Ley de Coparticipación Municipal o hasta que un nuevo Censo Nacional introduzca modificaciones en las variables utilizadas paradeterminar la distribución de fondos.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes los intendentes de diferentes localidades y regiones de Río Negro. Participaron Marcos Castro, de Viedma; Walter Cortés, de Bariloche; Rodrigo Buteler, de Cipolletti; María Emilia Soria, de General Roca; Bruno Pogliano, de El Bolsón; Daniela Salzotto, de Catriel; Víctor Mansilla, de Darwin; Gustavo Amatti, de Fernández Oro; Mabel Yahuar, de Los Menucos; Hugo Cobarrubia, de Dina Huapi; Raúl Hermosilla, de Comallo; Miguel Evans, de Guardia Mitre; Claudia Montanaro, de Cervantes; Nelson Quintero, de Ramos Mexía; y Silvia Penilla, de Ingeniero Huergo.
Algunos intendentes, que no fueron incluidos en el reparto de la compensación, apuntaron contra la provincia al afirmar que esta medida termina beneficiando a los municipios que están gobernados por Juntos Somos Río Negro, como una forma de fortalecer los gobiernos que son afines. Otros, apuntaron contra la Provincia por no tomar en cuenta otros parámetros que también deberían ser actualizados, como el desarrollo de nuevas actividades productivas o el impacto de las regalías.
Lo concreto es que, de momento, los cambios implementados tomaron en cuenta solo la evolución poblacional. En 1991, según el censo, la población de Río Negro rondaba los 480 mil habitantes.
El último censo, de 2022, contabilizó 733 mil habitantes. La cifra marca un crecimiento del 51% en promedio a nivel provincial. Sin embargo, hay intendentes que cuestionan las cifras y la metodología que se usó para realizar el censo, durante la pandemia, porque el resultado, aseguran, no refleja la realidad. En algunos casos, la cifra poblacional da un número similar al padrón electoral, lo que da cuenta de los desajustes.
Así todo, hay localidades que crecieron muy por encima de la media. Por ejemplo, Dina Huapi creció seis veces en su población. Fernández Oro, creció tres veces. El Bolsón, duplicó su población.
Los demás municipios, en la mayoría de los casos, la población creció, y sólo hubo cuatro casos donde se registró un descenso: Pomona, Sierra Grande, Contralmirante Cordero y Campo Grande.
La reforma de la ley de coparticipación quedó en suspenso hasta que se realice un nuevo censo que refleje con más precisión que el de 2022 la realidad poblacional de cada municipio rionegrino. Mientras tanto, seguirán los esquemas alternativos orientados a un reparto que se ajuste más a las necesidades de cada localidad.
Amplia mayoría La oposición apoyó el proyecto y valoró el “alivio” a los municipios
El jueves pasado, la Legislatura sancionó por mayoría la ratificación del esquema de compensación financiera transitoria municipal. El texto fue aprobado con 35 votos a favor y 8 en contra, del bloque libertario y de Cambia Río Negro.
El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, justificó el apoyo al afirmar que, en un marco donde el Gobierno nacional “se corrió absolutamente de la obra pública… esto es un parche”. En el mismo sentido se expresó Javier Acevedo, de la CC-.ARI, quien coincidió en calificar de “parche” a la iniciativa y remarcó que “Río Negro necesita construir una solución definitiva”. El presidente del PRO, Juan Martín, ratificó el acompañamiento para otorgar previsibilidad a las gestiones locales. En la misma línea, Leandro García (PJ-NE) valoró el alivio financiero para comunidades en crecimiento, y puso de ejemplo a El Bolsón. Desde la UCR, Ariel Bernatene, señaló que “este proyecto ofrece una respuesta concreta, frente a una situación que no puede seguir ignorándose”.
Ministro de gobierno, trabajo y turismo Agustín Ríos: “Con la compensación todos los municipios ganaron”
“Con la compensación, todos los municipios ganaron” dijo a LTP el Ministro de Gobierno, Agustín Ríos, porque al no tocar la coparticipación, a los 25 municipios que quedaron fuera del convenio “les hubiese correspondido perder, porque la masa es una sola”. El funcionario repasó cómo fue la negociación para llegar a un acuerdo. “Nos juntamos con los intendentes y le propusimos usar la misma fórmula que se usó para obtener los índices vigentes, con la diferencia de que actualizamos los datos: se tomó el censo de 2022 y, en la recaudación, los últimos tres ejercicios anuales de cada municipio. El 20% que se distribuye en partes iguales lo mantuvimos porque representa el federalismo”, explicó.
Ríos sostuvo que en las reuniones con los intendentes aparecieron cuestionamientos. “Cuando vos movés medio punto en cualquier esquema donde la masa coparticipable es una sola e intervienen 39 municipios, indefectiblemente cambias el resultado de todos los otros que participan en la repartición. Entonces cualquier esquema de actualización genera los famosos ganadores y perdedores”.
Agregó que “el Gobernador planteó la compensación para que ningún municipio ponga en riesgo su gobernabilidad o tenga una complicación en su planificación financiera, y les garantizó que nadie iba a perder, que la provincia se iba a hacer cargo de esa pérdida de recursos”. “Como no queremos gobernar contra los intendentes y entendemos que esto amerita un consenso político decidimos no tocar la ley de coparticipación y esperar que haya un nuevo censo. Ahora bien, hasta tanto se haga ese censo no podemos mirar para el costado y desconocer que municipios habían crecido y que esa espera iba a generar perjuicios en cuanto a la gobernabilidad”, finalizó.
Desde la oposición Emilia Soria: críticas al modelo y propuestas alternativas
La intendenta de General Roca, María Emilia Soria (PJ), es una de las voces críticas del reparto de fondos que estableció la Provincia. La candidata a gobernadora por el peronismo estuvo en Viedma y firmó el convenio por el cual la localidad que conduce recibirá 50 mil millones de pesos mensuales. Sin embargo, cuestionó el mecanismo por considerar que beneficia de manera desigual a algunos municipios en detrimento de otros. La jefa comunal no sólo expresó críticas al esquema de la Provincia sino que presentó un proyecto alternativo, que busca modificar la proporción de los componentes que se toman en cuenta para hacer el reparto: subir al 60% el peso del componente poblacional, reduciendo al 20% la recaudación y dejando el 20% restante para repartir en partes iguales entre todos los municipios.
En segundo término, planteó cambios en los parámetros que se toman para calcular la recaudación provincial. Actualmente se mide a partir de los Ingresos Brutos, el Inmobiliario y el Impuesto Automotor. Para el Municipio, hay que ampliar los parámetros para reflejar la actividad económica real, sin dejar afuera a sectores productivos centrales, como la fruticultura.
Las propuestas de Soria no fueron contempladas por el gobierno provincial, que cerró la discusión con la firma de los acuerdos y no tiene previsto abrirla hasta que un nuevo censo actualice las cifras.