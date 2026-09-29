Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Una alternativa a la coparticipación en Río Negro

La compensación a 14 municipios que tuvieron un fuerte crecimiento poblacional, postergó el debate sobre la ley que reparte fondos. Algunos intendentes quedaron heridos.

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