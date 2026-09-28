Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 CRISIS PRODUCTIVA

Cerró una fábrica de vidrio en Caseros y 40 empleados quedaron en la calle

Sin previo aviso, COVISA, que se dedicaba a fabricar vidrios templados, cerró sus puertas. Llevaba más de un año de conflicto por atrasos en los pagos de sueldos.

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