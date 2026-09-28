Cerró una fábrica de vidrio en Caseros y 40 empleados quedaron en la calle

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No fue precisamente una muerte anunciada, pero tampoco se puede decir que haya venido totalmente por sorpresa: el cierre de COVISA, una histórica fábrica de vidrios templados de Tres de Febrero, se dio en forma intempestiva, sí, pero luego de un año de conflicto, con protestas de sus trabajadores por el atraso en el pago de sueldos, la falta de liquidaciones y la pérdida de cobertura de salud.
Ahora, esos 40 empleados quedaron en la calle de un día para el otro, ya que ni siquiera recibieron telegramas de despido, según afirman: la empresa les dio un período de licencia y, al querer volver al trabajo, se encontraron con que había bajado la persiana definitivamente. Uno de los trabajadores, durante una entrevista televisiva, definió a la movida como “vacaciones ficticias”.
La planta está ubicada en Caseros, cabecera del distrito, y llevaba tres décadas de funcionamiento.
Los empleados salieron a manifestar su incertidumbre porque, si bien consideran que se quedaron sin trabajo, la falta de todo tipo de comunicación al respecto por parte de la empresa hace cundir el desconcierto.
Omar Quinteros, uno de los empleados, que revista en el Sindicato del Vidrio, dijo a la prensa que el gremio intentó ponerse en contacto con la compañía, pero no hubo ninguna respuesta.