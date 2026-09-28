Apps
Lunes, 28 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
CRISIS PRODUCTIVA

Cerró una fábrica de vidrio en Caseros y 40 empleados quedaron en la calle

Sin previo aviso, COVISA, que se dedicaba a fabricar vidrios templados, cerró sus puertas. Llevaba más de un año de conflicto por atrasos en los pagos de sueldos.

Cerró una fábrica de vidrio en Caseros y 40 empleados quedaron en la calle
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

No fue precisamente una muerte anunciada, pero tampoco se puede decir que haya venido totalmente por sorpresa: el cierre de COVISA, una histórica fábrica de vidrios templados de Tres de Febrero, se dio en forma intempestiva, sí, pero luego de un año de conflicto, con protestas de sus trabajadores por el atraso en el pago de sueldos, la falta de liquidaciones y la pérdida de cobertura de salud.

Ahora, esos 40 empleados quedaron en la calle de un día para el otro, ya que ni siquiera recibieron telegramas de despido, según afirman: la empresa les dio un período de licencia y, al querer volver al trabajo, se encontraron con que había bajado la persiana definitivamente. Uno de los trabajadores, durante una entrevista televisiva, definió a la movida como “vacaciones ficticias”.

La planta está ubicada en Caseros, cabecera del distrito, y llevaba tres décadas de funcionamiento.

Los empleados salieron a manifestar su incertidumbre porque, si bien consideran que se quedaron sin trabajo, la falta de todo tipo de comunicación al respecto por parte de la empresa hace cundir el desconcierto.

Omar Quinteros, uno de los empleados, que revista en el Sindicato del Vidrio, dijo a la prensa que el gremio intentó ponerse en contacto con la compañía, pero no hubo ninguna respuesta.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

MAPA BONAERENSE

Del Conurbano al interior: los municipios que concentran los delitos en la Provincia

Las estadísticas nacionales de 2025 reflejan una baja provincial en homicidios, robos y hurtos, aunque crecieron las lesiones dolosas. El detalle territorial deja fuertes diferencias entre los 135 municipios.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Alarma en distrito UCR: chorizos a la pomarola en bidones de glifosato

Katopodis rompe el chanchito: Provincia licita una obra vial por más de $150 mil millones

Cuándo cobran los estatales bonaerenses: el cronograma completo de octubre

Kreplak modo cobranzas: Provincia actualizó el plan para cobrar deudas de obras sociales

Kicillof se adelanta a la Navidad con un desembolso de $8.600 millones en garrapiñadas y turrones

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET