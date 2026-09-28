Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 PROTESTA

Más problemas con el IOMA: los psicólogos bonaerenses dejarán de atender por un día

Los profesionales cortarán la atención a los afiliados a la obra social bonaerense por la falta de pago de sus honorarios. ¿Cuándo será?

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