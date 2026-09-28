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PROTESTA

Más problemas con el IOMA: los psicólogos bonaerenses dejarán de atender por un día

Los profesionales cortarán la atención a los afiliados a la obra social bonaerense por la falta de pago de sus honorarios. ¿Cuándo será?

Más problemas con el IOMA: los psicólogos bonaerenses dejarán de atender por un día
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Los problemas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los estatales bonaerenses, parecen no tener fin. Ahora, los psicólogos organizaron una protesta por la falta de pago de sus honorarios: no atenderán a los afiliados por un día.

La medida de protesta, similar a un paro, pero limitada a los usuarios del IOMA, obedece a que la entidad presidida por Homero Giles no les pagó las prestaciones brindadas en los meses de junio, julio y agosto, en todo o en parte.

Así lo afirmó en un comunicado el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, que consideró que no pagar las prestaciones en tiempo y forma “constituye una vulneración de los derechos laborales” de los profesionales de la psicología.

El Colegio destacó que “los prestadores siguen garantizando la atención de la población pese a la ausencia de respuestas concretas por parte de la obra social”.

“El reiterado incumplimiento no afecta solo a quienes brindan las prestaciones: también compromete a los afiliados quienes corren el riesgo de ver interrumpidos tratamientos psicológicos continuos y de calidad”, afirma la asociación profesional en su texto.

La protesta de los psicólogos bonaerenses tendrá lugar este viernes, 2 de octubre. Ese día, no atenderán a ningún afiliado del IOMA.
 

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