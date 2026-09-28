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DECLARACIONES

La Cámpora mete ruido en el PJ y vuelve a poner a Cristina en carrera

Máximo Kirchner aseguró que la expresidenta quiere recuperar sus derechos políticos y competir nuevamente, mientras cuestionó a otros sectores del peronismo y habló de sus diferencias con Kicillof.

La Cámpora mete ruido en el PJ y vuelve a poner a Cristina en carrera
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Máximo Kirchner aseguró que Cristina Fernández de Kirchner mantiene la voluntad de ser candidata en las próximas elecciones presidenciales y vinculó esa posibilidad con la estrategia judicial que lleva adelante ante organismos de la ONU para revisar la condena que incluye su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El diputado consideró que la situación afecta el sistema democrático y sostuvo que el peronismo pierde “mucha” competitividad sin la expresidenta en la boleta.

El líder de La Cámpora también cuestionó la fragmentación del Partido Justicialista y las diferencias entre el kirchnerismo, el kicillofismo y los sectores vinculados a los gobernadores. En particular, cuestionó el respaldo de dirigentes peronistas a iniciativas como la reforma laboral y reclamó discutir esas posiciones dentro del partido. Además, afirmó que su espacio tuvo voluntad de competir en internas, pero que otros sectores no aceptaron ese camino.

Al analizar la derrota de 2023, Kirchner reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario electoral, aunque destacó que Cristina había advertido antes sobre el crecimiento del libertario. Según su interpretación, Milei logró capitalizar el desencanto generado por los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En paralelo, cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y sostuvo que existe una disparidad en el trato de las causas según quién ocupe el banquillo.

Respecto de Axel Kicillof, el dirigente reconoció que existen diferencias políticas y personales, aunque evitó profundizar sobre estas últimas. Como ejemplo de la disputa política mencionó la conducción del PJ nacional: mientras él considera que Cristina debe presidir el partido, sostuvo que el gobernador bonaerense no comparte esa posición. También reivindicó el acompañamiento de su sector a las candidaturas de Kicillof en 2019 y 2023 y afirmó: “Nosotros no nos movimos”.
 

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