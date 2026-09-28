Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 DECLARACIONES

La Cámpora mete ruido en el PJ y vuelve a poner a Cristina en carrera

Máximo Kirchner aseguró que la expresidenta quiere recuperar sus derechos políticos y competir nuevamente, mientras cuestionó a otros sectores del peronismo y habló de sus diferencias con Kicillof.

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