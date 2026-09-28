Coloquio IDEA: Milei tendrá una participación virtual
Tras participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, el presidente viajará a Francia para encabezar la segunda edición del Argentina Week. Desde París se conectará en vivo con el encuentro empresario que se desarrollará en Mar del Plata. La participación del mandatario fue confirmada por Santiago Mignone, titular de IDEA, a un medio local.
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El 62° Coloquio de IDEA tendrá finalmente una participación presidencial, aunque no será cara a cara. Javier Milei se conectará de manera virtual y en vivo con el encuentro empresario que comenzará este miércoles en Mar del Plata, en una señal dirigida a uno de los ámbitos donde año tras año se concentra buena parte del denominado “círculo rojo".
La confirmación fue realizada por Santiago Mignone, presidente del Coloquio IDEA, quien adelantó en diálogo con Radio Brisas que el mandatario tendrá un contacto remoto con los asistentes debido a que estará en París. Según explicó, la conexión se encuentra prevista para el cierre de la primera jornada, aunque la organización todavía termina de ajustar los detalles de la participación presidencial.
La agenda internacional explica la ausencia presencial de Milei en Mar del Plata. Tras participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, el presidente viajará a París para encabezar la segunda edición del Argentina Week, un encuentro previsto entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre que buscará acercar al país a inversores y ejecutivos internacionales. El mandatario llegará a Francia acompañado por funcionarios, gobernadores y empresarios, en una actividad que se superpondrá con el desarrollo del Coloquio IDEA.
La presencia de Milei en el Coloquio será uno de los puntos políticos de una edición que reunirá durante tres jornadas a empresarios, dirigentes políticos, académicos y referentes sociales. El encuentro se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, con una agenda centrada en la estabilidad, la competitividad, las transformaciones globales y el futuro del trabajo.
El dato no es menor para la escena política nacional. El presidente no llegará físicamente a la ciudad, pero tendrá una ventana directa frente al empresariado que participa del tradicional foro.Por otro lado, Luis “Toto” Caputo tampoco estará presencialmente, ya que viajará junto a Milei, aunque desde IDEA trabajan para establecer también una comunicación con el ministro de Economía. De hecho, la agenda oficial del Coloquio ya contempla un espacio específico para la exposición del ministro.
Mientras la agenda formal avanza, alrededor del Coloquio también se estaría armando una suerte de contra cumbre política y empresaria. La concentración de dirigentes, funcionarios, empresarios y referentes de distintos sectores convierte durante tres días a Mar del Plata en un punto de encuentro para conversaciones que exceden los paneles previstos por la organización.
El movimiento adquiere particular relevancia por el momento político y económico que atraviesa el Gobierno. Con Milei conectado desde Europa y Caputo siguiendo la actividad desde el mismo destino, el foco quedará puesto en los mensajes que lleguen desde el Ejecutivo y en las respuestas que genere entre los empresarios reunidos en la ciudad.
Más allá de los discursos, el Coloquio volverá a funcionar como una vidriera donde se cruzan las principales discusiones sobre el rumbo económico, las inversiones, la competitividad y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento. IDEA plantea esta edición alrededor de la pregunta sobre cómo transformar la estabilidad en desarrollo sostenido durante las próximas dos décadas.
Así, Mar del Plata volverá a concentrar durante esta semana a buena parte de la dirigencia empresaria y política. Y aunque Milei no estará en el Sheraton, su aparición en pantalla frente al círculo rojo será uno de los momentos que mayor atención concentrará.