Volver | La Tecla Municipios 28 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Coloquio IDEA: Milei tendrá una participación virtual

Tras participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, el presidente viajará a Francia para encabezar la segunda edición del Argentina Week. Desde París se conectará en vivo con el encuentro empresario que se desarrollará en Mar del Plata. La participación del mandatario fue confirmada por Santiago Mignone, titular de IDEA, a un medio local.

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