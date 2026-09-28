Municipio PRO lanza campaña para ayudar a mantener subsidio por Zona Fría

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Tras la sanción en el Senado de la reforma al Régimen de Zona Fría, que impacta de lleno en más de 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Junín y Grupo Servicios Junín pusieron en marcha un operativo para acompañar a los hogares que reúnan los nuevos requisitos y puedan conservar el beneficio en el servicio de gas natural.
El subsidio dejará de ser automático y generalizado. A partir de ahora quedará atado a la situación socioeconómica de cada familia, pudiendo acceder al mismo quienes no superen el tope de ingresos previsto -$4,7 millones- y quienes acrediten condiciones de vulnerabilidad, como el Certificado de Vivienda Familiar, integrantes con Certificado Único de Discapacidad o veteranos de Malvinas, siempre que cumplan el resto de las exigencias.
Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) juninense, Alejandra Tomasone indicó que los interesados deberán registrarse a través de ANSES o de la aplicación Mi Argentina para solicitar o mantener el beneficio.
Hasta ahora, 29.858 usuarios residenciales de Junín estaban alcanzados por el régimen: 23.909 recibían una bonificación del 30% y 5.949, del 50%, y desde la comuna que gobierna Juan Fiorini (PRO) aclararon que la pérdida del subsidio no implica, de por sí, un aumento fijo en la factura.
La OMIC aclaró que la bonificación se aplica sobre los consumos base y no sobre el total de la boleta, por lo que el impacto dependerá del consumo de cada hogar y de los distintos componentes tarifarios.
El secretario de Gobierno local, Lisandro Benito, subrayó que el municipio pondrá el foco en las familias con derecho al beneficio para que completen el trámite y lo sostengan bajo las nuevas reglas. “Hoy tenemos que poner el foco en las familias”, afirmó.