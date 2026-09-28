Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 UNA SOGA

Municipio PRO lanza campaña para ayudar a mantener subsidio por Zona Fría

Junín y la empresa municipal de servicios anunciaron que trabajan en un esquema para que las familias de ese distrito puedan mantener el subsidio en el consumo de gas.

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