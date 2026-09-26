El PRO insiste en que hay que darles más autonomía a los municipios
El titular del bloque amarillo en el Senado dijo que impulsará una reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades para dotar a las comunas de más herramientas y de la financiación necesaria para aplicarlas.
El presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, volvió a insistir por la autonomía y la necesidad de modernizar la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Lo hizo tras su participación en el XXIII encuentro de Jefes de Compras Municipales de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló en la ciudad de Junín, de la que fue intendente antes de asumir en la Legislatura.
Petrecca fue invitado a exponer sobre el “Modelo Junín” y destacó el importante rol que cumplen los jefes de compra en cada municipio, en el día a día, para dar respuestas a los vecinos y avanzar en los diferentes planes de gobierno.
En su disertación, el legislador repasó los principales ejes de la gestión municipal, iniciada en 2015, en materia de modernización, agilización y transparencia. Basó su ponencia en la creación de la Agencia de Recaudación Junín (ARJUN) y la importancia de pensar y diseñar un Estado municipal al servicio del vecino.
“En Junín creamos una estructura municipal pensando en el correcto funcionamiento interno, pero principalmente, pensada en dar una mejor respuesta y servicio al vecino”, dijo el senador. “Vimos que había un montón de oficinas y áreas que cobraban algún derecho o tenían una participación muy importante en la recaudación y todas trabajaban dispersas. Creada por ordenanza de manera unánime en el Concejo Deliberante, ARJUN agrupó 14 oficinas y direcciones, con la idea principal de pensar en el vecino, en su tiempo, y hacer más sencillos los trámites”.
En su disertación, Petrecca volvió a reclamar por las autonomías municipales, “una materia pendiente de la Provincia: que reconozca la necesidad e importancia de tener capacidad financiera”. Y puso a disposición su banca para que todos los municipios puedan “avanzar en una verdadera autonomía, que venga acompañada de la capacidad financiera necesaria”
“Y también, entre otros desafíos, que podamos avanzar juntos en una urgente actualización de la LOM, que quedó vetusta, y el momento de modificarla es ahora”, resaltó el senador.