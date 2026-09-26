Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de septiembre de 2026

El PRO insiste en que hay que darles más autonomía a los municipios

El titular del bloque amarillo en el Senado dijo que impulsará una reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades para dotar a las comunas de más herramientas y de la financiación necesaria para aplicarlas.

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