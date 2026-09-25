Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 MUNICIPALES

Por Sebastián Lalaurette

El esperado Consejo que llega tarde

La movida para la creación del Consejo del Empleo Municipal, que lleva una década de demora, reencendió la interna entre los gremios y el largo camino podría empantanarse otra vez

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