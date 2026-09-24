Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2026 PRIMER ROUND

Sin oferta salarial, pasó el primer encuentro entre la Provincia y los gremios por paritarias

Los sindicatos estatales volvieron a reunirse este jueves con representantes del Ejecutivo de Axel Kicillof para discutir la recomposición salarial de los trabajadores de la administración pública. Sin embargo, el encuentro terminó sin una propuesta formal de aumento y la negociación continuará abierta.

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