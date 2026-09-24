Sin oferta salarial, pasó el primer encuentro entre la Provincia y los gremios por paritarias
Los sindicatos estatales volvieron a reunirse este jueves con representantes del Ejecutivo de Axel Kicillof para discutir la recomposición salarial de los trabajadores de la administración pública. Sin embargo, el encuentro terminó sin una propuesta formal de aumento y la negociación continuará abierta.
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La paritaria de los estatales bonaerenses volvió a ponerse en marcha este jueves, aunque sin el resultado que esperaban los gremios. El Gobierno de la Provincia recibió a los representantes sindicales para retomar la discusión salarial, pero finalmente no presentó una oferta concreta de incremento.
El encuentro se produjo en medio de la presión de las organizaciones gremiales, que venían reclamando desde hace semanas la reapertura de la negociación y una recomposición de los ingresos frente a la evolución de los precios. La convocatoria había sido fijada para las 15 en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense.
De esta manera, la reunión terminó sin números sobre la mesa y con las partes todavía lejos de cerrar un nuevo entendimiento. Según trascendió, el Ejecutivo mantuvo abierta la discusión y los sindicatos aguardan ahora una nueva convocatoria en la que pueda aparecer una propuesta salarial concreta.
Uno de los principales puntos que atraviesa la negociación es el impacto que tendrá el eventual acuerdo. La liquidación de los salarios de septiembre ya está cerrada, por lo que cualquier incremento que se defina en esta nueva etapa no llegaría a los haberes correspondientes a este mes.
Por eso, los gremios apuntan a conseguir una recomposición que tenga impacto en los próximos salarios y que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos meses. La expectativa estaba puesta en que la Provincia pudiera formular una propuesta para octubre y noviembre, dejando abierta una nueva discusión hacia fin de año.
El último acuerdo salarial había establecido una mejora acumulada del 7%, distribuida en un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio. Aquel entendimiento contemplaba, además, la reapertura de la negociación durante septiembre.
Los gremios esperan una definición
La falta de una oferta formal vuelve a extender la incertidumbre entre los trabajadores estatales. Los sindicatos habían reclamado que la nueva convocatoria no se limitara a una instancia de diálogo, sino que incluyera una propuesta capaz de recomponer los salarios.
ATE bonaerense, entre las organizaciones que vienen reclamando la reapertura de la negociación, había planteado la necesidad de avanzar en una discusión salarial y también en cuestiones vinculadas con las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores.
Ahora, la pelota vuelve a quedar del lado del Ejecutivo provincial. La negociación sigue abierta, pero por el momento los estatales se fueron de la mesa sin un porcentaje de aumento definido. La expectativa estará puesta en los próximos días y en una eventual nueva convocatoria del Gobierno bonaerense para intentar destrabar una discusión que, por ahora, volvió a quedar en punto muerto.