Volver | La Tecla Nacionales 26 de septiembre de 2026 APARECIÓ

Elogios... hasta ahí: Macri dijo que apoya a Milei pero criticó la inflación

El expresidente destacó que el PRO sigue bancando al gobierno libertario, pero deslizó cuestionamientos por la persistencia de la suba de precios, la falta de infraestructura y el “superávit de baja calidad”. También dijo que el Presupuesto está “mal hecho”.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.