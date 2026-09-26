Elogios... hasta ahí: Macri dijo que apoya a Milei pero criticó la inflación
El expresidente destacó que el PRO sigue bancando al gobierno libertario, pero deslizó cuestionamientos por la persistencia de la suba de precios, la falta de infraestructura y el “superávit de baja calidad”. También dijo que el Presupuesto está “mal hecho”.
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Luego de un largo período de silencio respecto de la relación con el gobierno de Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri volvió a referirse al tema, y enfatizó que el PRO sigue apoyando al actual mandatario, pero también deslizó críticas por la situación de la economía, especialmente por la persistencia de la inflación y el “superávit de baja calidad”.
Fue en Jujuy, donde Macri participó de un encuentro del ciclo “Próximo Paso”, una iniciativa con la que el PRO recorre el país consolidando su armado y procurando formar nuevos dirigentes.
“Nosotros apoyamos a este gobierno, tal vez como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno, para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitaban y se siguen necesitando para transformar y para poner el Estado al servicio de la gente, no al servicio de políticos corruptos”, dijo Macri en su alocución. “Pero todavía falta mucho por hacer”.
“Hemos logrado empezar a tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit, y todavía tenemos seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito anual. Falta en ese camino, y que accedamos al crédito. Todavía hay millones de argentinos que no tienen vivienda y que, si la quieren comprar, tienen que comprarla al contado, y nos perdemos la oportunidad de que resolviendo el problema de tantas familias argentinas generaríamos un montón de trabajo”, expresó el exmandatario.
“Pero para eso”, continuó, “hay que dar un mayor cantidad de pasos en bajar el riesgo país. Eso significa ser más creíbles, más confiables, más previsibles, y que el crédito vuelva. Son cosas que faltan. Y también hace falta infraestructura y reglas claras”.
“Acá en Jujuy, si queremos sacar el litio, necesitamos más rutas, necesitamos mejor sistema de transporte, necesitamos más energía. El turismo necesita llegar, ¿no? Necesita más aviones que lleguen al aeropuerto de Jujuy, necesitamos estar más conectados, mejor Wi-Fi”, señaló Macri. “Todo eso es infraestructura que se hace en base a una planificación, sin improvisar y con un superávit fiscal de calidad. Lo hemos logrado: el Presidente lo logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia de la Argentina, yo creo que en la historia de la humanidad. Pero todos sabemos que es de baja calidad, porque si el Presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el Presupuesto”.