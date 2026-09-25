Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 CAUSA CHOCOLATE

Un juez denunció a diputados bonaerenses por presunto encubrimiento

Guillermo Atencio presentó un despacho ante la UFI 11 luego de que archivaran datos que solicitó la fiscal Lacki en el marco de la investigación por “ñoquis” en la Legislatura.

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