Un juez denunció a diputados bonaerenses por presunto encubrimiento

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Siguen los coletazos del escándalo en la Legislatura bonaerense en el marco de la causa de Chocolate Rigau. Un juez de La Plata presentó un despacho en la UFI 11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta para investigar movimientos de diputados luego de que archivaran una solicitud judicial relacionada a empleados cuyos contratos eran cobrados por punteros.
El juez Atencio presentó el escrito basándose en el Artículo 277 inciso 1 del Código Penal por presunto ocultamiento de información solicitada por la justicia. La fiscal Betina Lacki solicitó las pruebas y las mismas fueron archivadas en la Legislatura.
Este escrito se desprende de la causa por la detención del puntero Julio “Chocolate” Rigau, luego de ser encontrado en 2023 extrayendo dinero de tarjetas de débito en una sucursal del Banco Provincia durante la madrugada.
El objetivo de esa medida presentada por Lacki era determinar qué legisladores habían dispuesto las designaciones de los agentes que quedaron bajo la lupa de la investigación. Se trata de personas que, según la hipótesis del expediente, aparecían formalmente como trabajadores de la Cámara pero habrían cedido sus tarjetas de débito para que Rigau retirara sus haberes.
Un pedido de la Justicia que terminó archivado
Según trascendió, el requerimiento de Lacki fue remitido al archivo por la Cámara de Diputados durante una sesión realizada en mayo. La decisión habría tenido escasa repercusión pública y recién tomó notoriedad en los últimos días.
Frente a esta situación, Atencio resolvió llevar el episodio nuevamente al ámbito judicial y denunció a las autoridades legislativas por el posible delito contemplado en el artículo 277, inciso 1° del Código Penal, referido al encubrimiento.
En su presentación, el magistrado sostuvo que, ante la eventual existencia de un delito de acción pública, correspondía poner los hechos en conocimiento de la Justicia para que se determine si existieron responsabilidades.
La denuncia representa así un nuevo capítulo de una causa que tiene como figura central a Julio “Chocolate” Rigau y que investiga el manejo de los salarios de empleados de la Legislatura bonaerense. La hipótesis que se encuentra bajo análisis judicial sostiene que casi 50 personas habrían prestado sus nombres para acceder a contratos legislativos y entregado sus tarjetas de débito a Rigau, quien posteriormente retiraba el dinero.
La investigación busca establecer, además, quiénes estuvieron detrás de esas designaciones y cuál era el destino final de los fondos. El expediente original tramita por una presunta defraudación al Estado, mientras que la nueva presentación de Atencio abre una línea específica para determinar si hubo maniobras destinadas a impedir u obstaculizar el avance de la investigación.