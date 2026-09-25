Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 LEGISLATURA

Tasas municipales: LLA quiere que todos los tributos tengan su contraprestación

Desde el espacio libertario en la Legislatura presentaron proyectos para modificar la normativa bonaerense y exigir que los municipios justifiquen los servicios detrás de cada tasa. La iniciativa apunta a los 135 distritos de la Provincia y se suma a la ofensiva que el espacio libertario lleva adelante en los concejos deliberantes.

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