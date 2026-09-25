Tasas municipales: LLA quiere que todos los tributos tengan su contraprestación
Desde el espacio libertario en la Legislatura presentaron proyectos para modificar la normativa bonaerense y exigir que los municipios justifiquen los servicios detrás de cada tasa. La iniciativa apunta a los 135 distritos de la Provincia y se suma a la ofensiva que el espacio libertario lleva adelante en los concejos deliberantes.
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La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense volvió a poner el foco sobre las tasas municipales que se cobran en los 135 distritos bonaerenses. En esta oportunidad, el presidente del bloque libertario en el Senado provincial, Carlos Curestis, y el diputado Pablo Morillo presentaron proyectos de ley para establecer que todo tributo municipal de este tipo tenga como correlato una contraprestación efectiva por parte del Estado local.
La iniciativa busca modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires y establecer mayores exigencias a la hora de crear o modificar tasas. En concreto, los proyectos plantean que los municipios deban acreditar el servicio que sustenta cada tributo y demostrar que existe una relación razonable entre lo que se cobra y el costo de la prestación.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la obligación de presentar una memoria técnica de costos, que debería ser aprobada por el Concejo Deliberante correspondiente cada vez que se cree o modifique una tasa municipal.
Además, el proyecto establece que, si el servicio por el cual se cobra el tributo no es efectivamente prestado, la tasa podría resultar inexigible.
De esta manera, desde el espacio libertario buscan avanzar contra lo que consideran cobros municipales sin una contraprestación concreta y evitar que las tasas terminen funcionando como una suerte de impuesto encubierto.
La ofensiva libertaria contra las tasas
La presentación legislativa forma parte de una estrategia más amplia de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Según detallaron desde el espacio, durante marzo comenzaron a impulsarse iniciativas en distintos concejos deliberantes con el objetivo de revisar y reducir el peso de las tasas municipales sobre vecinos, comerciantes y productores.
En ese marco, durante el primer semestre del año se presentaron 123 pedidos de baja de tasas municipales. De acuerdo con los datos difundidos por LLA, 114 de esas iniciativas continúan siendo analizadas en comisiones de los concejos deliberantes, mientras que en casi el 10% de los municipios involucrados ya se habría conseguido eliminar tributos considerados abusivos por el espacio.
La ofensiva fue coordinada por el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien planteó la necesidad de avanzar sobre el esquema tributario de los municipios.
“Seguimos avanzando en quitarle el peso del Estado a los bonaerenses. En la gran mayoría de los municipios las tasas no tienen contraprestaciones y terminan siendo cajas encubiertas de la casta política. Dimos grandes pasos, pero queda mucho por hacer”, sostuvo Pareja.
Qué plantean Curestis y Morillo
Curestis defendió la iniciativa y puso el eje en la necesidad de transparentar qué servicios municipales se financian mediante las tasas.
“Los bonaerenses tienen derecho a saber qué servicio están financiando y quién lo presta. Con este proyecto buscamos terminar con tasas difíciles de justificar y exigir que los municipios expliquen qué servicios cobran y prestan”, señaló el titular del bloque libertario del Senado.
En la misma línea, sostuvo que la Provincia necesita “más transparencia, racionalidad tributaria y seguridad jurídica” y aseguró que el objetivo de la bancada es proteger a vecinos, comerciantes y productores.
Por su parte, Morillo apuntó directamente a la relación entre el tributo y el servicio que debe brindar el municipio.
“Queremos establecer un principio claro: una tasa debe tener como fundamento un servicio municipal real, directo, individualizado y razonablemente proporcional al costo de la contraprestación”, explicó el diputado.
Según planteó, la reforma pretende terminar con la “discrecionalidad” en el cobro de tasas vinculadas a servicios que, de acuerdo con los impulsores de la iniciativa, no son efectivamente prestados.
Con estos proyectos, La Libertad Avanza busca trasladar a la Legislatura bonaerense una discusión que ya viene dando en los concejos deliberantes: cuánto pueden cobrar los municipios, qué servicio deben prestar a cambio y qué controles deberían existir sobre los tributos que impactan directamente sobre los bolsillos de los bonaerenses.