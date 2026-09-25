Encontraron en el celular de Barrelier una foto de Agostina Vega anterior al femicidio

El peritaje de los teléfonos del principal acusado del femicidio de la adolescente de 14 años, en Córdoba, aportó registros anteriores al hecho. El fiscal Raúl Garzón sostiene que hubo “captación y obsesión”. Barrelier niega el asesinato.



La investigación por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, sumó nuevos elementos a partir del análisis de los dispositivos de Claudio Barrelier, el principal acusado. Según trascendió en base a fuentes judiciales, en uno de sus celulares habría aparecido una fotografía de la adolescente tomada antes del crimen. El contenido no fue difundido de manera oficial.



El cuerpo de Agostina fue hallado el 30 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba capital. La fiscalía reconstruyó que la joven había ingresado a la casa de Barrelier, en Juan del Campillo al 800, barrio Cofico. El acusado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado, por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género, y podría recibir prisión perpetua si es condenado.



El fiscal Raúl Garzón sostuvo que la instrucción permitió reconstruir el caso “minuto a minuto” y que las pruebas lo ubican como “exclusivo autor”. En declaraciones públicas describió un vínculo de confianza: Barrelier no era un desconocido para la familia y era visto por la niña “como un referente casi paternal”. El día previo al hecho, según la investigación, compartió un partido de fútbol y un cumpleaños con Agostina y su madre.



“La investigación estableció cómo gestionó esta captación y obsesión por la niña”, indicó el fiscal. Ese mismo peritaje, que abarcó decenas de teléfonos, entre ellos dos de Barrelier, derivó en una causa paralela.



El fiscal Juan Ávila Echenique lo imputó por tenencia de material de abuso sexual infantil, a partir de archivos y búsquedas detectados en celulares y una computadora. Barrelier está citado a declarar el 29 de septiembre en ese expediente.El acusado negó haber matado a Agostina. A través de su abogado, Carlos Argüello, planteó que la habría entregado “por una deuda” de la madre, Melisa Heredia, y que “estaban pidiendo de garantía a la nena”. Garzón rechazó esa versión: “Podrá decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan y lo comprometen”.



Además de Barrelier, la Justicia elevó a juicio a cinco personas por encubrimiento agravado: Soledad Andreani, Osvaldo Fassetta, Matías Jesús Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz y Marianela Palmero. La querella de la familia sostiene que el universo de responsables debería ampliarse.



El juicio oral definirá el peso de cada prueba, incluida la foto previa al crimen y el material digital que originó la causa paralela.