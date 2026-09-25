Deuda: PBA reabre bono por casi $350 millones y suma Letras por $10.000 millones
El Gobierno bonaerense reabrió un bono con vencimiento en marzo de 2028 por hasta $347.433 millones y, en paralelo, habilitó una nueva licitación de Letras del Tesoro por $10.000 millones. El título pagará TAMAR más 700 puntos básicos y tendrá coparticipación como garantía, según la resolución oficial.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con una nueva operación de financiamiento por un monto potencial conjunto superior a los $357.000 millones, mediante dos instrumentos publicados en el Boletín Oficial.
Por un lado, la Resolución N° 72-SSFIMECONGP-2026 dispuso la reapertura de los “Títulos de Deuda Pública de la Provincia de Buenos Aires a tasa variable con vencimiento el 30 de marzo de 2028” por hasta un valor nominal de $347.433.773.081.
Se trata de una ampliación de un título emitido originalmente en abril de 2026. Para esta reapertura, el precio de emisión fue establecido en 110,7807%, mientras que el plazo remanente es de 553 días y el vencimiento quedó fijado para el 30 de marzo de 2028.
El bono tendrá una tasa variable calculada sobre la TAMAR para bancos privados más un margen fijo de 700 puntos básicos. Los intereses se abonarán en septiembre de 2026, marzo y septiembre de 2027 y marzo de 2028.
Además, la Provincia estableció como garantía los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. El capital será amortizado íntegramente al vencimiento.
La resolución precisa que los fondos netos obtenidos serán destinados a la cancelación de servicios de deuda pública provincial. A su vez, la operación deberá contribuir a la integración del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado por la Ley N° 15.561.
Nueva emisión de Letras
En paralelo, la Resolución N° 70-SSFIMECONGP-2026 estableció los términos para el Noveno Tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro 2026, por hasta $10.000 millones de valor nominal.
Las Letras podrán ser emitidas a descuento o con cupón de interés, con tasa fija o variable vinculada a BADLAR o TAMAR. El plazo podrá extenderse hasta 365 días y el vencimiento será determinado al momento de la licitación.
La Provincia podrá integrar estas Letras tanto en pesos como en dólares, tomando para estos últimos el tipo de cambio que se establezca en la licitación. También se contempla la posibilidad de aceptar títulos o instrumentos financieros como integración en especie.
La licitación fue fijada para el 22 de septiembre, con emisión y liquidación previstas para el 24 de septiembre. Las ofertas competitivas tendrán un mínimo de $10 millones, mientras que las no competitivas podrán partir desde $10.000.
El programa general de Letras para 2026 había sido aprobado por hasta USD 550 millones y $89.500 millones. La normativa nacional, además, había autorizado el endeudamiento de la Provincia dentro de esos límites.
Un punto relevante de la resolución es que advierte que, si el reembolso de las Letras excede el ejercicio financiero en el que fueron emitidas, los instrumentos se transformarán en deuda pública y deberán cumplir con los requisitos correspondientes al subsistema de crédito público.