Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Deuda: PBA reabre bono por casi $350 millones y suma Letras por $10.000 millones

El Gobierno bonaerense reabrió un bono con vencimiento en marzo de 2028 por hasta $347.433 millones y, en paralelo, habilitó una nueva licitación de Letras del Tesoro por $10.000 millones. El título pagará TAMAR más 700 puntos básicos y tendrá coparticipación como garantía, según la resolución oficial.

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