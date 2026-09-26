Apple indemnizará a argentinos por iPhone lentos

Apple deberá indemnizar a consumidores argentinos por haber reducido el rendimiento de varios iPhone mediante actualizaciones de software sin informarlo de manera adecuada.



El acuerdo, impulsado por la asociación de consumidores ADELCO y homologado por la Justicia comercial, fija un fondo de tres millones de dólares.



Cada dispositivo elegible podrá recibir hasta 40 dólares, en moneda extranjera o en pesos al tipo de cambio oficial del Banco Nación. Quedan alcanzados los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE de primera generación, 7 y 7 Plus. El iPhone 5C queda expresamente excluido.



Para cobrar, el usuario debe haber residido en Argentina al 4 de febrero de 2020, haber usado el equipo con iOS 10.2.1 o posterior (modelos 6 y SE) o iOS 11.2 en adelante (serie 7) y firmar una declaración jurada sobre la pérdida de rendimiento anterior al 21 de diciembre de 2017.



El reclamo se hará solo por internet, sin gestores, en el sitio acuerdosmartphones.com.ar cuando la plataforma esté habilitada. Habrá seis meses corridos para completar el formulario. Habrá que cargar DNI o CUIT, comprobante de residencia, modelo y número de serie del teléfono, y un CBU o CVU a nombre del titular.



Los pagos se realizarían en un plazo de hasta 90 días hábiles después de aprobado el listado definitivo. Si queda un remanente del fondo, se destinará a la Fundación Garrahan.