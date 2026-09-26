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Esteban Lamothe confirmó que se casa

El actor, que lleva dos años de relación con la actriz, se mostró feliz ante la consulta sobre la boda y anticipó que será una ceremonia íntima

Esteban Lamothe confirmó que se casa
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Esteban Lamothe confirmó que se casará con Débora Nishimoto, la actriz con quien mantiene un noviazgo desde hace dos años.

El actor se mostró sorprendido y sonrojado cuando le preguntaron por sus planes de diciembre, pero no negó el casamiento y dejó en claro que la respuesta era afirmativa.“Estoy contento, muy feliz.

Débora está contenta. Yo estoy chocho y ella también. Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos”, señaló. También agregó que “el amor hay que festejarlo” y precisó que la celebración “va a ser algo chiquito”.

Consultado por una posible fecha el 15 de diciembre y por la luna de miel, prefirió no dar más detalles. “No voy a hablar más del tema. Si la semana que viene me hacés todas estas preguntas, te voy a poder dar más precisión”, dijo, aunque su reacción no disimuló la confirmación.

La pareja se conoció en el set de la serie Envidiosa. Nishimoto interpreta a Mei y Lamothe a Matías. Los rumores del romance surgieron en octubre de 2024, cuando se los vio juntos en un restaurante de Cardales. Poco después, ambos confirmaron que estaban en pareja.

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