Esteban Lamothe confirmó que se casa

Esteban Lamothe confirmó que se casará con Débora Nishimoto, la actriz con quien mantiene un noviazgo desde hace dos años.



El actor se mostró sorprendido y sonrojado cuando le preguntaron por sus planes de diciembre, pero no negó el casamiento y dejó en claro que la respuesta era afirmativa.“Estoy contento, muy feliz.



Débora está contenta. Yo estoy chocho y ella también. Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos”, señaló. También agregó que “el amor hay que festejarlo” y precisó que la celebración “va a ser algo chiquito”.



Consultado por una posible fecha el 15 de diciembre y por la luna de miel, prefirió no dar más detalles. “No voy a hablar más del tema. Si la semana que viene me hacés todas estas preguntas, te voy a poder dar más precisión”, dijo, aunque su reacción no disimuló la confirmación.



La pareja se conoció en el set de la serie Envidiosa. Nishimoto interpreta a Mei y Lamothe a Matías. Los rumores del romance surgieron en octubre de 2024, cuando se los vio juntos en un restaurante de Cardales. Poco después, ambos confirmaron que estaban en pareja.