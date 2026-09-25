Wanda Nara debuta en el cine

Wanda Nara dio un paso más en su incursión actoral al publicar el tráiler de ¿Querés ser mi hijo?, su primera película para la pantalla grande. Lo hizo en sus redes sociales, primero con el banner promocional y minutos después con el adelanto completo, que en poco tiempo superó los 17 mil “me gusta”. En uno de los posteos, adelantó la fecha de estreno: “22 de octubre los espero en el cine”.



El filme, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny y producida por Elefantec Global y Fox Entertainment, es un remake de una comedia mexicana de éxito. Nara interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja de 15 años y quedar sin trabajo, vuelve a su departamento de soltera para reconstruir su vida. Allí coincide con Javier, su vecino de 22 años interpretado por Agustín Bernasconi, un joven que organiza fiestas constantes y altera su rutina.



Para conseguir un puesto laboral, Lucía miente en una entrevista y dice ser madre de un hijo de 22 años. Cuando debe presentarse a un family day con los directivos de la empresa, le propone a Javier hacerse pasar por su hijo a cambio de dejarlo organizar las fiestas que quiera. Entre malentendidos, situaciones inventadas y una diferencia de 20 años, la historia avanza hacia un romance que obliga a ambos a replantearse qué quieren para sus vidas.El rodaje se realizó durante tres semanas en Montevideo, Uruguay, y concluyó a comienzos de mayo.



El elenco se completa con Jean Pierre Noher y Charo López.



Con este proyecto, Nara suma el cine a una agenda que ya incluye televisión, marcas y contenidos para plataformas. El tráiler confirma el tono ágil de la propuesta y deja en claro que el 22 de octubre será su primera cita con las salas comerciales.