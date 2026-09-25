Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 EMBESTIDA

Gas más caro: la quita de Zona Fría abre un nuevo frente judicial

Bahía Blanca llevará el reclamo a la Justicia Federal tras quedar excluida del beneficio. La medida también generó críticas de legisladores bonaerenses por el impacto tarifario

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