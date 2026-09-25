Gas más caro: la quita de Zona Fría abre un nuevo frente judicial

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La aprobación en el Senado de los cambios al régimen de Zona Fría abrió un nuevo frente de conflicto entre municipios bonaerenses y el Gobierno nacional. Bahía Blanca y otras localidades del interior provincial quedaron afuera del esquema de descuentos y el intendente Federico Susbielles anticipó que llevará el reclamo a la Justicia Federal una vez que la norma sea promulgada.
“Bahía, es Zona Fría”, sostuvo Susbielles tras la votación, y adelantó que el Municipio presentará una acción judicial contra la modificación. El jefe comunal cuestionó que localidades con condiciones climáticas similares reciban tratamientos diferentes y planteó que la reforma vulneraría principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y progresividad.
“A misma temperatura, mismo régimen. Si nuestra ciudad tiene las mismas temperaturas que Santa Rosa, Viedma o Neuquén, los bahienses no tenemos por qué pagar el doble”, afirmó el intendente. Al referirse al impacto de la medida sobre las facturas de gas, Susbielles advirtió que la quita del beneficio alcanzará a la totalidad de los hogares de Bahía Blanca. Según estimó, para muchos sectores de clase media el aumento podría superar el 100%, sobre un servicio que, afirmó, ya acumula una suba del 1.600% desde el inicio de la actual gestión nacional.
El reclamo judicial será uno de los primeros efectos concretos de una reforma que ya generó repercusiones políticas en la Provincia. Karina Banfi cuestionó que el nuevo esquema deje afuera a decenas de municipios bonaerenses y sostuvo que se produce una situación desigual para la clase media provincial. También criticó que el nuevo régimen tome como criterio los ingresos familiares para determinar el acceso a los descuentos.
En la Legislatura bonaerense, Marcelo Feliú apuntó específicamente contra la exclusión de Bahía Blanca y advirtió que la modificación “trata en forma desigual a ciudades con iguales condiciones climáticas adversas”. En la misma línea, Alejandro Dichiara sostuvo que la decisión nacional “va a golpear al interior bonaerense” y anticipó que continuará el reclamo desde la Provincia y junto a los intendentes.
Por su parte, Andrés De Leo puso el foco en otro aspecto del nuevo esquema: cuestionó que se mantenga el aporte del 7,5% que pagan los usuarios de gas para financiar el fondo, pese a que Bahía Blanca y buena parte de la Provincia dejarán de recibir el beneficio. “¿Adónde van a ir los casi 600.000 millones de pesos?”, preguntó el legislador.
La modificación aprobada por el Senado obtuvo 38 votos a favor y 8 en contra, mientras que se registraron ausencias. La Cámara de Diputados ya había dado media sanción a la iniciativa. El régimen anterior había incorporado en 2022 a más de 90 localidades bonaerenses y establecía descuentos diferenciados en las tarifas residenciales de gas.
Con el nuevo esquema, el acceso al subsidio quedará restringido a hogares que acrediten ingresos inferiores a tres canastas básicas, mientras que el descuento se aplicará sobre uno de los componentes de la factura. En paralelo, se prevé avanzar con un régimen para las denominadas “Zonas Cálidas”, con beneficios vinculados al consumo eléctrico en provincias del norte.
Así, mientras el Gobierno nacional avanza con una reformulación del sistema de subsidios energéticos, Bahía Blanca prepara su desembarco en los tribunales y el conflicto amenaza con escalar a otros municipios bonaerenses afectados por la modificación.