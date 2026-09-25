Volver | La Tecla Nacionales 25 de septiembre de 2026 LO QUE SE VIENE

Messi se despide con camiseta especial y un Monumental ya agotado

La AFA presentó la casaca conmemorativa que usará Argentina ante Benín el 6 de octubre. Las entradas, de $90.000 a $480.000, se vendieron en menos de una hora y el sistema de venta colapsó

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