Messi se despide con camiseta especial y un Monumental ya agotado

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La selección argentina ya tiene definida la indumentaria para la despedida de Lionel Messi. El equipo lucirá una camiseta de edición especial el martes 6 de octubre, a las 20, ante Benín en el Estadio Monumental. Será el último partido del capitán con la Albiceleste y también su aparición número 208 en el seleccionado, con 125 goles en su historial.
El diseño mantiene el celeste y blanco tradicional, pero suma detalles dorados en el escudo de la AFA, la numeración y los remates. El rasgo más distintivo es una reinterpretación del Sol de Mayo, que se expande desde el pecho hacia los costados y continúa en la espalda. La prenda incluye además el logo de Messi y un sello conmemorativo que enmarca el número 10 entre laureles y el Sol de Mayo, también en dorado. Complementan la edición especial el short, las medias, la campera de salida al campo, una camiseta de calentamiento y una versión de arquero en verde.
El interés por esa noche quedó confirmado en la venta de entradas. Las localidades se habilitaron el jueves a las 18 por Deportick y se agotaron en menos de una hora. Los precios iban desde $90.000 en popular hasta $480.000 en plateas medias de San Martín y Belgrano.
El Monumental tiene capacidad para más de 85 mil espectadores y no quedó ningún lugar disponible para el cruce con Benín.La demanda desbordó la plataforma. Gran parte de los usuarios fue derivada a una fila virtual con demoras estimadas de más de una hora y, pasadas las 19, el sitio confirmó el sold out. En redes sociales, muchos hinchas expresaron bronca por las fallas del sistema y por haber esperado sin conseguir ticket.
Tras el agotamiento de esa fecha, solo restaban disponibles ubicaciones para los amistosos previos: Bolivia en Córdoba, el 30 de septiembre, y Burkina Faso en el Monumental, el 3 de octubre. Messi no jugará esos dos partidos. Estará disponible únicamente para la despedida ante Benín, el mismo criterio aplicado a Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.
La AFA prevé un homenaje con los campeones del mundo de Qatar 2022 y un show previo al inicio del encuentro.