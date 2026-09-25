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Podemos Hablar ya tiene panel: cinco invitados espectaculares

Andy Kusnetzoff recibirá el 26 de septiembre a Yanina Zilli, Sabrina Rojas, Sofi Martínez, Miguel Ángel Solá y Flavio Azzaro. El programa apuesta a un cruce entre televisión, actuación y deporte

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El ciclo PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, confirmó a sus invitados para este sábado 26 de septiembre. Serán cinco figuras con recorridos distintos, combinando farándula, periodismo y actuación, en un formato que busca charlas abiertas, preguntas cruzadas y revelaciones personales.

La mesa estará integrada por Yanina Zilli, Sabrina Rojas, Sofi Martínez, el actor Miguel Ángel Solá y el periodista deportivo Flavio Azzaro. Según adelantó el canal, los participantes no solo responderán al conductor, sino que también se interrogarán entre sí. Esa dinámica, característica del programa, suele empujar a los invitados a salir del discurso preparado y a compartir anécdotas, conflictos y detalles íntimos.

El armado del panel apunta a un contraste de perfiles. Por un lado, aparecen nombres ligados al espectáculo y a la televisión cotidiana; por el otro, Solá aporta el peso de una carrera actoral consolidada y Azzaro suma la mirada del periodismo deportivo, un registro habitualmente más frontal. Esa mezcla suele ser el principal atractivo de PH: no se trata solo de reunir famosos, sino de ver cómo reaccionan cuando la conversación se vuelve incómoda o inesperada.

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