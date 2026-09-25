Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 COMPLICADOS

Escuelas expuestas a fumigaciones: la Defensoría pone bajo la lupa los controles

El organismo nacional intervino tras denuncias de vecinos y docentes de Marcos Paz y Carlos Keen. Reclama controles en tiempo real, estudios sobre la población expuesta y mayor distancia entre los cultivos y las instituciones educativas.

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