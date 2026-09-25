Escuelas expuestas a fumigaciones: la Defensoría pone bajo la lupa los controles
El organismo nacional intervino tras denuncias de vecinos y docentes de Marcos Paz y Carlos Keen. Reclama controles en tiempo real, estudios sobre la población expuesta y mayor distancia entre los cultivos y las instituciones educativas.
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La Defensoría del Pueblo de la Nación concluyó una investigación de oficio por denuncias sobre fumigaciones con agroquímicos en inmediaciones de establecimientos educativos de Marcos Paz y Carlos Keen, partido de Luján. Las actuaciones se iniciaron tras reclamos de vecinos, docentes y directivos, y episodios en los que debieron suspenderse clases por olores intensos y malestares.
En Marcos Paz, la investigación constató aplicaciones dentro del perímetro de exclusión previsto por la normativa, sin receta agronómica obligatoria ni habilitación formal. La situación derivó en sanciones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a la firma responsable.
Un informe técnico de la Universidad Nacional de Luján también señaló que la totalidad de los núcleos urbanos de Marcos Paz se encuentra a menos de 3.000 metros de cultivos sujetos a fumigaciones, mientras que Carlos Keen aparece entre las zonas con mayor exposición potencial.
La Defensoría advirtió además sobre fallas en la articulación entre los distintos niveles del Estado y cuestionó la falta de respuestas de la Municipalidad de Luján y de las áreas provinciales de Salud y Ambiente. Ante este escenario, pidió al Ministerio de Ambiente implementar monitoreos periódicos de suelo, agua y aire en las inmediaciones de las escuelas y garantizar el acceso público a los resultados.
Al Ministerio de Salud le solicitó realizar relevamientos epidemiológicos específicos sobre niños, jóvenes y trabajadores rurales, además de avanzar en registros unificados de intoxicaciones. En tanto, requirió al Ministerio de Desarrollo Agrario y a los municipios reforzar la fiscalización de las aplicaciones y revisar las distancias mínimas de amortiguamiento con base en evidencia científica.
Entre las medidas reclamadas también figura el control de las fumigaciones en tiempo real y la promoción de alternativas agroecológicas en zonas periurbanas. La investigación tomó como punto de partida los episodios denunciados en el barrio Santa Rosa de Marcos Paz y Carlos Keen, donde se registraron aplicaciones cuestionadas y suspensión de actividades escolares.