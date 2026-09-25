Tensión en Santa Cruz por la venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno
El gobernador Claudio Vidal habilitó “por única vez” la venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno, en la Península de Magallanes, y desató alerta ambiental y política. El decreto exceptúa el resguardo vigente y autoriza el Master Plan Ecocentro a una sociedad argentina cuyo único dueño está en Dubái. En El Calafate piden más datos del proyecto; en la Legislatura, los 18 presentes votaron un pedido de informes.
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El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que establece una excepción “por única vez” a la restricción que mantiene en resguardo las tierras. Sectores ambientalistas y desde la Legislatura se manifestaron en alerta.
El Gobierno de Santa Cruz quedó en el centro de una discusión política, ambiental y productiva luego de la publicación en el Boletín Oficial de un decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, que habilitó de manera excepcional la venta de un inmueble ubicado en la región de Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno.
La operación involucra a la firma Lacustre del Sud S.A. y a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad argentina cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, constituida en Emiratos Árabes Unidos.
El Decreto 0915/2026 fue firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de septiembre en el Boletín Oficial. Establece una excepción "por única vez y con carácter estrictamente excepcional" a la restricción prevista por el Decreto 0994/17, que mantenía un resguardo sobre esas tierras. La autorización alcanza a la parcela identificada como Fracción G, Matrícula 186 del Departamento III-Lago Argentino, y tiene como destino la implementación del denominado "Master Plan Ecocentro".
El decreto no modifica de manera general el régimen de restricciones sobre los inmuebles alcanzados por la normativa provincial. El propio texto establece que la excepción se limita exclusivamente a la operación y al proyecto incluidos en el expediente CAP-N° 495.894/23, y dispone que no podrá ser utilizada como antecedente ni como criterio automático para futuras solicitudes similares.
La empresa compradora fue constituida en Argentina durante julio de este año. De acuerdo con el aviso societario publicado en el Boletín Oficial nacional, ASB Hospitality Calafate S.A.U. tiene como único accionista a ASB Hospitality LLC, sociedad registrada en Dubai. Su objeto incluye actividades vinculadas con hotelería, turismo, servicios e inversiones inmobiliarias.
ASB Hospitality está vinculada al grupo Albwardy Investment, un conglomerado con sede en Emiratos Árabes Unidos que tiene participación en distintas actividades económicas y una división dedicada al desarrollo y explotación de establecimientos hoteleros. La operación prevista en Santa Cruz representa, por lo tanto, el desembarco de una sociedad vinculada a ese grupo en un proyecto turístico localizado en uno de los principales corredores de acceso al glaciar Perito Moreno.
El Gobierno provincial sostiene en el decreto que el emprendimiento ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Al mismo tiempo, la autorización deja expresamente establecido que la ejecución, habilitación y funcionamiento del proyecto deberán ajustarse a la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente, además de las restricciones y medidas de mitigación que determinen el Consejo Agrario Provincial y los demás organismos con competencia.
La decisión generó cuestionamientos principalmente en El Calafate, donde sectores vinculados con la actividad turística y referentes que participaron históricamente en la discusión sobre la protección de la Península de Magallanes reclamaron mayor información sobre el emprendimiento. Entre los puntos planteados aparecen las características del proyecto, la superficie que será intervenida, el consumo de agua, el tratamiento de efluentes y residuos, los accesos y el alcance de los estudios ambientales.
También en la Legislatura avanzó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique cómo fueron los pasos previos que derivaron en el decreto. El pedido fue aprobado por unanimidad, con el voto de los 18 legisladores presentes. El pedido surgió a partir de una moción de privilegio presentada por la diputada Agostina Mora Doldán y apunta a conocer el estudio de impacto ambiental, las características del Master Plan Ecocentro, la identidad de los compradores, el proyecto previsto y su encuadre dentro del Plan de Manejo de la Península de Magallanes.