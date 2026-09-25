Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Tensión en Santa Cruz por la venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno

El gobernador Claudio Vidal habilitó “por única vez” la venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno, en la Península de Magallanes, y desató alerta ambiental y política. El decreto exceptúa el resguardo vigente y autoriza el Master Plan Ecocentro a una sociedad argentina cuyo único dueño está en Dubái. En El Calafate piden más datos del proyecto; en la Legislatura, los 18 presentes votaron un pedido de informes.

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