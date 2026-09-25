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AL FIN

Salazar y Redrado firmaron la paz: un acuerdo pone fin a años de litigio

Tras la última audiencia de conciliación, Luciana Salazar y Martín Redrado resolvieron el conflicto judicial que los enfrentaba desde hace años por la manutención de su hija Matilda. Los términos del pacto quedaron bajo confidencialidad

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Después de un prolongado enfrentamiento en los tribunales, Luciana Salazar y Martín Redrado alcanzaron un acuerdo que cierra todos los reclamos legales pendientes entre ambos.

El entendimiento se concretó en la última audiencia prevista para intentar una conciliación.

El litigio, que se extendió durante varios años, estaba vinculado a cuestiones de manutención de Matilda, la hija que tienen en común. Una vez cerrado el pacto, Salazar expresó alivio: “Vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz”.

Por decisión de las partes, los detalles del acuerdo no se harán públicos. Ambas firmaron un compromiso de confidencialidad que impide revelar montos, plazos u otras condiciones del entendimiento.

Con este cierre, el conflicto que había mantenido en tensión a la modelo y al economista llega a su fin.

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