Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 LICITACION

Librería, carteles y comunicación: la Provincia sale de compras por $3.035 millones

El Organismo Provincial de Contrataciones autorizó una licitación por $3.034,9 millones para adquirir artículos de librería, señalética y elementos de comunicación institucional destinados a las distintas jurisdicciones y entidades bonaerenses.

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