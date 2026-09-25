Librería, carteles y comunicación: la Provincia sale de compras por $3.035 millones
El Organismo Provincial de Contrataciones autorizó una licitación por $3.034,9 millones para adquirir artículos de librería, señalética y elementos de comunicación institucional destinados a las distintas jurisdicciones y entidades bonaerenses.
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La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una licitación pública por un monto estimado de $3.034.992.426,28 para abastecer de artículos de librería, señalética y elementos de comunicación institucional a sus distintas jurisdicciones y entidades.
La contratación fue autorizada mediante la Resolución N° 191-OPCGP-2026, firmada por la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones, María Victoria Anadon, y publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense.
El proceso se tramitará mediante el sistema Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC), bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras. Se trata del Proceso de Compra N° 614-1014-LPU26 y la apertura de ofertas fue fijada para el 8 de octubre de 2026 a las 11.
De acuerdo con la resolución, el convenio marco permite adjudicar una o más ofertas y agilizar posteriormente la emisión de órdenes de compra por parte de los distintos organismos. En este esquema, la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se realizarán al momento de emitir cada orden y únicamente por el monto correspondiente.
El objeto de la licitación abarca tres grandes rubros: artículos de librería, señalética y elementos de comunicación institucional. Los bienes estarán destinados a las jurisdicciones y entidades de la administración bonaerense.
El expediente establece además que los proveedores podrán realizar cotizaciones parciales, por lo que la administración provincial no necesariamente adjudicará la totalidad de los bienes a un único oferente.
Una compra de más de $3.000 millones
El monto estimado surge del justiprecio incorporado al expediente y alcanza los $3.034.992.426,28. La resolución aclara, sin embargo, que ese importe funciona como estimación de la contratación y que el gasto efectivo quedará sujeto al crédito presupuestario disponible y a las órdenes de compra que emitan posteriormente los organismos.
La documentación licitatoria fue aprobada por el Organismo Provincial de Contrataciones, incluyendo el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas.
La convocatoria será publicada durante tres días en el Boletín Oficial y en el portal PBAC, mientras que también se cursarán las invitaciones y comunicaciones previstas por la normativa provincial de contrataciones.
La comisión de preadjudicación estará integrada por José María Maldonado, Pablo David Bosch Caillaba y Malena Lara como titulares. Como suplentes fueron designados Fernando Javier López, María Celeste Perdomo y María de los Milagros Lombardi.
La licitación cuenta con las intervenciones correspondientes de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
La apertura de ofertas se realizará de manera electrónica el jueves 8 de octubre a las 11 a través del sistema PBAC.