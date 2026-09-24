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Más de un tercio de los vecinos del Conurbano son pobres

La región que circunda a la Capital Federal tiene una tasa de pobreza del 36,9%. Es más del triple de la que se registra en la propia Ciudad. La Plata y sus alrededores registran un índice aun mayor.

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Se sabe: cruzar la General Paz, o el Riachuelo, es entrar a otro mundo. Al menos en lo que hace a algunos indicadores básicos del nivel de vida. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) lo confirman en el caso de la pobreza: de un lado, el índice que marca quiénes son pobres triplica al del otro lado.

En concreto, el desagregado geográfico por conglomerados urbanos en el informe difundido hoy por el INDEC (que por primera vez durante el gobierno de Javier Milei muestra un aumento de la pobreza, exceptuando el propio arranque de su mandato, cuando la devaluación del peso generó un pico) muestra que los partidos del Gran Buenos Aires (GBA) en conjunto tienen una tasa de pobreza de nada menos que el 36,9%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es del 11,1% (un valor alto, pero más de tres veces inferior).

El Conurbano no es la región más pobre del país, pero rankea bastante arriba. Lo supera el Gran La Plata, con un índice del 37,8%. En el resto del país, sólo registran tasas de pobreza superiores algunos conglomerados del noreste argentino (en Chaco, Corrientes y Misiones) y zonas de las provincias de Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut, además de Concordia, en Entre Ríos, que es, por lejos, la que tiene el mayor índice en el país: allí, nada menos que un 56,2% de los vecinos están en la pobreza.

Llamativamente, el Gran Rosario, otro conurbano conocido por ser conflictivo, tiene un índice de pobreza mucho menor, del 23,1%.

La tasa de indigencia también es alta en el Gran Buenos Aires. Alcanza un 9,9%, y es casi siete veces más alta que la computada en territorio porteño (1,5%). La distribución se repite en forma similar a la de la tasa de pobreza, con la ciudad de Concordia registrando un nivel particularmente alto (12,7%), aunque en este caso el fenómeno golpea mucho más fuerte al Gran Resistencia, que lidera la tabla con un 17,3% de personas indigentes.

El Gran La Plata tiene un menor nivel de indigencia que el Conurbano: 9,2%.
 

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