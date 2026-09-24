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OTRO ROUND

El Senado aprobó la reforma de la carta del Central, que vuelve a Diputados

La administración Milei se anotó un nuevo triunfo en el Congreso: los senadores dieron el sí para el blindaje del BCRA. Pero aún no es ley, porque hicieron cambios para alcanzar los votos necesarios.

El Senado aprobó la reforma de la carta del Central, que vuelve a Diputados
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El gobierno de Javier Milei se anotó un nuevo triunfo en el Congreso con la aprobación, en el Senado, del proyecto para “blindar” al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de una modificación de su carta orgánica.

Sin embargo, la iniciativa aún no se convirtió en ley: como el bloque presidido por Patricia Bullrich tuvo que introducir cambios en la negociación para conseguir los apoyos necesarios, el texto deberá volver a ser tratado en la Cámara de Diputados, que lo había aprobado en su versión original.

“Queremos que el Banco Central tenga el respaldo del Senado para poder tener una autoridad monetaria que sea la que cuide el valor de la moneda de todos los argentinos”, dijo Bullrich, titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA).

Por su parte, el jefe del bloque peronista, José Mayans, calificó al proyecto como “un desastre” y dijo que Milei lo presentó “apretado por los grupos económicos”.

La iniciativa se aprobó por 46 votos afirmativos contra 22 negativos.

Ahora, el Senado debate otro proyecto polémico: el que modifica el régimen de Zona Fría, dejando afuera de ese régimen tarifario especial a 94 municipios bonaerenses y otros de diferentes provincias.
 

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