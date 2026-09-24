Volver | La Tecla Nacionales 24 de septiembre de 2026 OTRO ROUND

El Senado aprobó la reforma de la carta del Central, que vuelve a Diputados

La administración Milei se anotó un nuevo triunfo en el Congreso: los senadores dieron el sí para el blindaje del BCRA. Pero aún no es ley, porque hicieron cambios para alcanzar los votos necesarios.

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