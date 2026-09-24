Un intendente bonaerense ya es representante de los municipios latinoamericanos

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La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) presentó oficialmente en sus redes al intendente de Castelli, Francisco Echarren, como vicepresidente para América Latina de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU/UCLG), la organización mundial que representa a los gobiernos locales y regionales.
FLACMA ya difundió públicamente a Echarren en ese rol y destacó su trabajo junto al presidente de CGLU, Uğur İbrahim Altay, en la construcción de una agenda para fortalecer el municipalismo latinoamericano.
La designación adquiere una dimensión particular: desde Castelli, un municipio de aproximadamente 12 mil habitantes, su intendente pasa a ocupar un lugar de representación de toda América Latina ante el principal ámbito mundial del municipalismo.
La región reúne alrededor de 16.300 ciudades y municipios, una dimensión que refleja la magnitud de la representación latinoamericana que tendrá Echarren dentro de la organización mundial. FLACMA ha utilizado esa cifra para dimensionar el universo de gobiernos locales de América Latina en sus iniciativas regionales.
CGLU, por su parte, ya incorpora a Francisco Echarren, alcalde de Castelli, como vicepresidente correspondiente a América Latina para el período 2026-2029, consignando actualmente que su ratificación formal se encuentra pendiente.
Para Castelli representa un hecho de enorme relevancia institucional: por primera vez en su historia, la ciudad alcanza un espacio de esta jerarquía en la estructura internacional de representación de los gobiernos locales.
“De una ciudad del interior bonaerense a uno de los principales ámbitos de decisión del municipalismo mundial, la presencia de Echarren coloca a Castelli en una posición de visibilidad, vinculación y prestigio internacional inédita, con participación directa en los debates sobre el futuro de las ciudades de América Latina y del mundo”, expresaron desde la comuna castellense.