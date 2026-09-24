Volver | La Tecla Municipios 24 de septiembre de 2026 OFICIAL

Un intendente bonaerense ya es representante de los municipios latinoamericanos

Francisco Echarren, de Castelli, fue presentado como vicepresidente para el subcontinente de una organización mundial de gobiernos locales.

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