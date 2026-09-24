Zona Fría: hay quorum en el Senado y 94 municipios bonaerenses podrían perder el beneficio
La Libertad Avanza reunió los senadores necesarios para abrir la sesión y avanzar con la reforma del régimen de subsidios al gas. En territorio bonaerense, la modificación alcanzaría a unos 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 distritos.
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El oficialismo logró este jueves reunir el quórum necesario en el Senado de la Nación para abrir una sesión clave, en la que busca avanzar con la reforma del régimen de Zona Fría. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, plantea reducir de manera significativa el alcance de los descuentos en las facturas de gas.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone volver al esquema original de la Ley 25.565, sancionada en 2002, que contemplaba el beneficio para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. De esta manera, quedarían fuera de la cobertura general las localidades que fueron incorporadas durante la ampliación del régimen aprobada en 2021.
La discusión tiene un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires. De aprobarse la reforma, 94 municipios bonaerenses quedarían fuera del beneficio automático, mientras que Patagones conservaría la cobertura por formar parte de la región patagónica. En total, serían aproximadamente 1,24 millones de hogares alcanzados por el cambio.
Qué pasaría con el descuento
Actualmente, el régimen establece una bonificación que puede llegar al 30% o 50%, dependiendo de la región, aplicada sobre la factura de gas. La reforma no solo reduce el alcance territorial del beneficio, sino que también cambia la forma de calcularlo.
De acuerdo con el proyecto, el descuento pasaría a aplicarse exclusivamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando fuera otros componentes de la boleta, como el Valor Agregado de Distribución, el transporte y los impuestos. Por ese motivo, incluso los usuarios que permanezcan dentro de la Zona Fría podrían afrontar facturas más elevadas.
Para quienes pierdan el beneficio automático, el Gobierno plantea un esquema de asistencia focalizada. Podrían acceder al subsidio quienes acrediten ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, además de determinados grupos contemplados específicamente, como hogares registrados en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que posean CUD.
Los 94 municipios bonaerenses en la mira
La nómina de distritos bonaerenses que podrían quedar afuera del régimen incluye a 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.