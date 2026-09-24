Volver | La Tecla Nacionales 24 de septiembre de 2026 CONGRESO

Zona Fría: hay quorum en el Senado y 94 municipios bonaerenses podrían perder el beneficio

La Libertad Avanza reunió los senadores necesarios para abrir la sesión y avanzar con la reforma del régimen de subsidios al gas. En territorio bonaerense, la modificación alcanzaría a unos 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 distritos.

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