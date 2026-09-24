Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2026 ALIVIO

La Justicia frenó el aumento de luz de Kicillof y ordenó regresar al cuadro tarifario anterior

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca confirmó que la cautelar que suspendió la Resolución 585/2026 también comprende a las cooperativas que prestan el servicio eléctrico bajo jurisdicción provincial y municipal. El OCEBA deberá comunicar formalmente la decisión.

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