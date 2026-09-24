La Justicia frenó el aumento de luz de Kicillof y ordenó regresar al cuadro tarifario anterior
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca confirmó que la cautelar que suspendió la Resolución 585/2026 también comprende a las cooperativas que prestan el servicio eléctrico bajo jurisdicción provincial y municipal. El OCEBA deberá comunicar formalmente la decisión.
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La Justicia bonaerense avanzó un paso más en el conflicto por las tarifas de energía eléctrica y aclaró el alcance de la medida cautelar que había dejado en suspenso el nuevo cuadro tarifario dispuesto por el Gobierno provincial.
La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, en el marco de la causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires contra la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES) y otros actores.
En concreto, el tribunal recordó que el pasado 18 de septiembre había dispuesto una medida cautelar que ordenó suspender la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el consecuente restablecimiento del cuadro tarifario anterior.
La novedad pasa por las cooperativas eléctricas. Ante un pedido para que los efectos de la cautelar fueran extendidos expresamente a las entidades prestadoras del servicio público de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y municipal, el juez Agustín López Coppola consideró que ese planteo resultaba innecesario.
¿El motivo? Según surge de la propia resolución, las cooperativas ya se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Resolución 585/2026 y, por lo tanto, quedan alcanzadas por la suspensión dispuesta por el tribunal.
El OCEBA deberá comunicar la medida
De todos modos, el magistrado ordenó una acción concreta para garantizar que las cooperativas conozcan formalmente la decisión judicial.
En ese sentido, dispuso librar un oficio al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para que comunique a las cooperativas prestadoras del servicio eléctrico bajo jurisdicción provincial y municipal la medida cautelar dictada el 18 de septiembre.
De esta manera, el expediente suma un nuevo capítulo en torno a la aplicación del cuadro tarifario cuestionado y a los efectos de la cautelar sobre los distintos prestadores del servicio eléctrico bonaerense.
La notificación electrónica fue firmada el 22 de septiembre por el juez Agustín López Coppola y corresponde a la causa N° 34835, caratulada “Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires c/ Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES S.A.) y otros s/ pretensión anulatoria”.