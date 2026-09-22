Apps
Martes, 22 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
LO QUE SE VIENE

Netflix graba En el Barro 3 en Ensenada

Transformaron la panadería de Punta Lara en un hotel. Hay escenas en la comisaría y la estación. Se estrena en 2027.

Netflix graba En el Barro 3 en EnsenadaNetflix graba En el Barro 3 en EnsenadaNetflix graba En el Barro 3 en EnsenadaNetflix graba En el Barro 3 en Ensenada
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Netflix filma en Ensenada escenas de la tercera temporada de En el Barro. En esta jornada, la esquina de la panadería La Negra Eulogia, en Punta Lara, amaneció caracterizada como un hotel para el rodaje.

En el set trabajaron Juana Molina, María Becerra, Gerardo Romano y Ana Garibaldi, que retoma a Gladys La Borges. También se grabó en la Comisaría 2da, que en la ficción será Misiones, y en la vieja estación de trenes.

La producción, exclusiva de Netflix, mantiene el núcleo en el penal femenino La Quebrada y suma locaciones externas. El estreno está previsto para 2027.

El operativo generó movimiento inusual en el barrio. El municipio facilitó permisos y seguridad. Cuando terminen de desmontar el set, la panadería volverá a su rutina, pero esa esquina quedará en una serie que verá el público de todo el mundo.

Netflix graba En el Barro 3 en Ensenada Netflix graba En el Barro 3 en Ensenada Netflix graba En el Barro 3 en Ensenada

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

La oposición pone bajo la lupa el millonario gasto en comunicación de Kicillof

La contratación por $2.278 millones generó nuevos reclamos opositores sobre el uso de fondos públicos, la pauta oficial y los proyectos audiovisuales de la Provincia

NOTICIAS MÁS VISTAS

Ruta 6: una obra que arrancó en $2.300 millones y fue reconducida hasta casi $24.000 millones

El MDF pide un frente electoral, desafía con las PASO y avisa que pondrá sus candidatos

Alerta naranja: suspenden actividades en la Costa bonaerense por el clima adverso

Más de 2 mil millones en comunicación mientras ajustan seguridad, salud y obras

Vivona lanzó a Nardini para 2027 y pidió un recambio en el peronismo bonaerense

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET