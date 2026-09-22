Netflix graba En el Barro 3 en Ensenada

Netflix filma en Ensenada escenas de la tercera temporada de En el Barro. En esta jornada, la esquina de la panadería La Negra Eulogia, en Punta Lara, amaneció caracterizada como un hotel para el rodaje.En el set trabajaron Juana Molina, María Becerra, Gerardo Romano y Ana Garibaldi, que retoma a Gladys La Borges. También se grabó en la Comisaría 2da, que en la ficción será Misiones, y en la vieja estación de trenes.La producción, exclusiva de Netflix, mantiene el núcleo en el penal femenino La Quebrada y suma locaciones externas. El estreno está previsto para 2027.El operativo generó movimiento inusual en el barrio. El municipio facilitó permisos y seguridad. Cuando terminen de desmontar el set, la panadería volverá a su rutina, pero esa esquina quedará en una serie que verá el público de todo el mundo.