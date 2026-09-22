Lotocki no podía operar en CABA

La sexta audiencia, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, se centró en las condiciones del Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito, donde Zárate fue operado el 15 de abril de 2021.



Los testigos participaron de la clausura del 4 de mayo de 2021 y dijeron que el establecimiento solo estaba habilitado desde 2012 para consultorios externos, un quirófano y recuperación de procedimientos ambulatorios, no para internaciones ni cirugías generales.



Según su testimonio, ante una complicación el paciente debía ser derivado. También señalaron que al momento de la inspección no había director médico: Andrea Isabel Torelli se presentó como responsable y dijo que el director había sufrido un ACV.



Los inspectores consideraron que el centro estaba acéfalo.Encontraron un contrato de alquiler de quirófanos entre CEMECO y Lotocki firmado el 18 de abril de 2021, tres días después de la operación y dos después de la muerte de Zárate, que establecía que el médico no pertenecía al plantel. Sin embargo, hallaron historias clínicas firmadas por él de procedimientos anteriores a esa fecha.



Sobre la habilitación profesional, indicaron que Lotocki tiene título de médico cirujano de la Universidad Nacional del Litoral, pero no figuraba inscripto en CABA como especialista en cirugía general ni plástica, ni constaba que hubiera iniciado el trámite.Los inspectores también describieron irregularidades: gran cantidad de fentanilo y propofol, incluso ampollas en lugares de fácil acceso y en una heladera usada para pan y café; medicamentos vencidos mezclados con vigentes; falta de libros de estupefacientes; y material presentado como esterilizado junto a elementos sucios.



Al cierre de la audiencia, la defensa informó que Lotocki quiere declarar sobre lo ocurrido con Zárate. El tribunal lo autorizó para este miércoles 23 de septiembre. Después está previsto que declaren cinco mujeres que lo denunciaron por lesiones gravísimas.Zárate, operado de dermolipectomía y liposucción, se descompensó al día siguiente, fue intubado y murió de un paro cardíaco.



Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual. También son juzgados Daniel Enrique Zambrano García, Santiago Luis Olguín, Polansky Peláez Hoyos y Torelli. La instrumentadora Florencia Marina Krzeczek enfrenta acusación por encubrimiento agravado.