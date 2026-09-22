Dictaron prisión preventiva a concejal libertario acusado de comercializar droga

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La Justicia resolvió dictar la prisión preventiva del concejal de La Libertad Avanza en Bragado, Germán Díaz, en el marco de la investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.
A partir de la resolución judicial, el edil deberá continuar privado de su libertad y será trasladado a una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, permanece alojado en la Comisaría de 25 de Mayo, a disposición de la UFI N° 7 de ese departamento judicial, mientras se aguarda la asignación de un cupo.
Además, el magistrado dispuso la realización de un estudio socioambiental para evaluar la posibilidad de que Díaz cumpla la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de O’Brien, a partir de un pedido de su defensa.
La alternativa había sido planteada con el argumento de que el concejal libertario tiene bajo su responsabilidad el cuidado de su madre, de 90 años, anticipando que apelarán la decisión del juez.
Cabe recordar que el Concejo Deliberante bragadense conformó una comisión especial para abordar la situación del edil, aprobando por unanimidad la licencia para el edil que fuera electo en la lista de La Liberad Avanza.