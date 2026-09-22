Apps
Martes, 22 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
SE COMPLICA

Dictaron prisión preventiva a concejal libertario acusado de comercializar droga

La Justicia dictó la medida al concejal Germán Díaz, de Bragado. Será trasladado de una comisaría a un penal, aunque se analiza un pedido de la defensa para que cumpla prisión domiciliaria 

Dictaron prisión preventiva a concejal libertario acusado de comercializar droga
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La Justicia resolvió dictar la prisión preventiva del concejal de La Libertad Avanza en Bragado, Germán Díaz, en el marco de la investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.

A partir de la resolución judicial, el edil deberá continuar privado de su libertad y será trasladado a una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, permanece alojado en la Comisaría de 25 de Mayo, a disposición de la UFI N° 7 de ese departamento judicial, mientras se aguarda la asignación de un cupo.

Además, el magistrado dispuso la realización de un estudio socioambiental para evaluar la posibilidad de que Díaz cumpla la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de O’Brien, a partir de un pedido de su defensa.

La alternativa había sido planteada con el argumento de que el concejal libertario tiene bajo su responsabilidad el cuidado de su madre, de 90 años, anticipando que apelarán la decisión del juez.

Como informó La Tecla.info, Díaz, de 52 años, fue detenido luego de un allanamiento de su hogar, donde se secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión. 

Cabe recordar que el Concejo Deliberante bragadense conformó una comisión especial para abordar la situación del edil, aprobando por unanimidad la licencia para el edil que fuera electo en la lista de La Liberad Avanza.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

La oposición pone bajo la lupa el millonario gasto en comunicación de Kicillof

La contratación por $2.278 millones generó nuevos reclamos opositores sobre el uso de fondos públicos, la pauta oficial y los proyectos audiovisuales de la Provincia

NOTICIAS MÁS VISTAS

Ruta 6: una obra que arrancó en $2.300 millones y fue reconducida hasta casi $24.000 millones

El MDF pide un frente electoral, desafía con las PASO y avisa que pondrá sus candidatos

Alerta naranja: suspenden actividades en la Costa bonaerense por el clima adverso

Más de 2 mil millones en comunicación mientras ajustan seguridad, salud y obras

Vivona lanzó a Nardini para 2027 y pidió un recambio en el peronismo bonaerense

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET