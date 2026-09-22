Luis Miguel confirma su regreso a los escenarios

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Luis Miguel confirmó este lunes 21 de septiembre de 2026 su regreso a los escenarios con una nueva gira internacional programada para 2027. El anuncio se realizó a través de sus cuentas oficiales, donde publicó una imagen acompañada únicamente de la leyenda “Luis Miguel Tour 2027”.
El cantante no reveló fechas, ciudades, recintos ni detalles sobre la venta de boletos. El hermetismo es característico de sus comunicados y ha generado expectativa inmediata entre sus seguidores, que deberán esperar información adicional para conocer el recorrido.
La noticia llega cuatro años después del inicio de su última gira, que comenzó en 2023 y se extendió hasta 2024. Ese tour se convirtió en uno de los más taquilleros de un artista latino, con récords en México incluyendo 18 conciertos en la Arena CDMX y presentaciones en numerosos países.
Durante esa etapa, el intérprete enfrentó problemas de salud, entre ellos un cuadro viral y bronquitis que lo obligaron a acortar shows y reprogramar fechas, aunque logró concluir y ampliar el recorrido.
El nuevo anuncio se produce en un momento en que han circulado reportes no confirmados sobre problemas cardíacos del artista. Por ahora, el único dato oficial es que “El Sol” volverá a los escenarios en 2027.